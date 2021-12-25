8 усовершенствованных ядер Zen 3 по 6-нм техпроцессу, 20 МБ кэш-памяти, ускорение 4,6 ГГц и встроенная графика Radeon 680M RDNA 2

Сегодня у нас есть интересная утечка для тех, кто ждал следующего поколения ноутбуков AMD на базе APU Rembrandt Ryzen 6000, таких как Ryzen 9 6900HX.

Высокопроизводительные ноутбуки AMD с APU Ryzen 9 6900HX ‘Rembrandt’ с 8-ядерным оптимизированным Zen 3 на 6-нм процессоре и iGPU Radeon 680M ‘RDNA 2’

Наши источники сообщили нам некоторые подробности об APU AMD Rembrandt, особенно о Ryzen 9 6900HX, который станет одним из самых быстрых чипсетов Ryzen 6000 в пакете. Новая линейка APU AMD заменит серию Ryzen 5000 Cezanne и будет содержать обновления как для CPU, так и для GPU.

AMD Navi 24 ‘RDNA 2’ станет первым 6-нм графическим процессором и будет работать на видеокартах начального уровня Radeon RX 6500 XT и RX 6400

Что касается ЦП, APU AMD Ryzen 9 6900HX будет предлагать 8 ядер и 16 потоков. Эти ядра основаны на новой архитектуре Zen 3+, которая является улучшенной версией ядра Zen 3, но с последним вращением TSMC на 6 нм. Новый технологический узел позволит AMD выжать больше энергии из своих чипов для ноутбуков, работая при этом эффективно. Что касается кеш-памяти, чип будет иметь 16 МБ кэш-памяти третьего уровня и 4 МБ кэш-памяти второго уровня. Для тех, кто ожидает от ноутбуков технологии 3D V-Cache, это произойдет только через несколько поколений.

При достижении тактовых частот максимальная частота ускорения чипа будет равна 4,6 ГГц, что соответствует текущему Ryzen 9 5900HX, но мы можем ожидать, что Ryzen 9 6900HX будет потреблять меньше энергии. ЦП позволит поддерживать память DDR5-4800 на ноутбуках, что обеспечит значительное увеличение пропускной способности по сравнению с памятью DDR4.

Сторона графического процессора AMD Rembrandt Ryzen 9 6900HX получит серьезное обновление. AMD будет использовать собственную архитектуру ядра RDNA 2, и, хотя нам не сообщили, сколько блоков RDNA 2 CU мы получим на новых чипах, нам сообщили, что красная команда решила переименовать свою интегрированную графику в RDNA. Начиная с Рембрандта, AMD будет использовать брендинг Radeon 6 ** M. Вариант iGPU Ryzen 9 6900HX будет называться Radeon 680M. Добавление DDR5 играет важную роль в интегрированной графике, поскольку RDNA 2 нравится необработанная пропускная способность, и здесь определенно поможет дополнительный ресурс от нового стандарта памяти.

Но поскольку AMD Ryzen 9 6900HX будет нацелен на высокопроизводительные ноутбуки, нам сообщили, что большинство конструкций, внутри которых будет показан APU, будут оснащены новейшими графическими процессорами NVIDIA GeForce, такими как RTX 3070 Ti ( 8 ГБ) и RTX 3080 Ti (16 ГБ). Байт). Мы уже видели, как некоторые дизайны от ASUS просочились ранее, в том числе ROG Zephyrus И пожалуйста прелюдия. Ожидайте дополнительной информации от AMD на сайте Ключевое слово по умолчанию на CES 2022.

Характеристики APU AMD Ryzen 9 6900HX «Rembrandt»