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82-летний российский ученый был избит в московском автобусе в результате антисемитской атаки

11 августа, 2021
Marfa Fedoroa

JTA – 82-летний видный российский ученый подвергся нападению в московском автобусе со стороны гораздо более молодого нападавшего и крикнул: «Гитлер должен был сделать эту работу, поэтому я сделаю это за него».

Злоумышленник начал бить Владимира Целина, исследователя радиации, работавшего в российской космической программе, после того, как Целин сел в автобус по пути на работу в прошлую пятницу, сообщил в воскресенье новостной сайт МК.

Мужчина кричал на евреев и Гитлера и последовал за Теслином из автобуса после того, как Теслин вышел, спасаясь от нападения.

И никто не вмешивался в автобус или на улицу, согласно отчету, в котором не упоминалось, был ли Теслин евреем. Теслин сказал депутату парламента, что, по его мнению, нападение было преступлением на почве ненависти «на расовой почве».

Физические нападения на евреев редки в России, где власти заняли жесткую позицию в отношении этих преступлений на почве ненависти.

Теслин сообщил об инциденте в полицию и обратился за медицинской помощью в связи с незначительными травмами, которые он получил в результате аварии. Полиция ищет виновного.

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