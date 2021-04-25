82 человека погибли при пожаре в больнице в Багдаде

Багдад (AFP) – Министерство внутренних дел Ирака заявило в воскресенье, что 82 человека погибли и еще 110 получили ранения в результате катастрофического пожара, возникшего в отделении интенсивной терапии больницы в Багдаде, где лечили пациентов с коронавирусом.

В результате пожара в субботу вечером, согласно первоначальным сообщениям, произошел взрыв кислородного баллона в больничной палате Ибн аль-Хатиба, виновата халатность со стороны руководства больницы. Премьер-министр Ирака уволил ключевых сотрудников больницы через несколько часов после катастрофической аварии.

По словам Али Аль-Баяти, представителя независимой комиссии по правам человека страны, среди погибших было по крайней мере 28 пациентов на искусственной вентиляции легких, которые боролись с серьезными симптомами вируса. Тело – это полуофициальный орган.

Пожарные бросились бороться с пламенем, вспыхнувшим на втором этаже больницы. Бригады гражданской обороны тушили пожар до раннего утра.

Машины скорой помощи доставили десятки раненых. В Минздраве заявили, что не менее 200 человек были спасены с места происшествия.

Врачи были сбиты с толку окружавшим их хаосом. По их словам, многие из обгоревших тел медики вывезли с территории больницы.

К полудню воскресенья родственники все еще с тревогой разыскивали своих пропавших без вести.

«Пожалуйста, двое моих родственников пропали без вести… Я умру (без новостей о них)», – написала молодая женщина в социальных сетях после непродуктивных поисков членов своей семьи. «Я надеюсь, что кто-то поможет нам найти Саади Абдель Карима и Самира Абдель Карима. Они были в отделении интенсивной терапии».

Пожар возник, когда Ирак столкнулся со второй серьезной волной пандемии коронавируса. Среднее ежедневное число случаев заражения вирусом составляет около 8000, это самый высокий показатель с момента начала регистрации в Ираке в начале прошлого года. По меньшей мере 15200 человек умерли от коронавируса в Ираке из не менее 100000 подтвержденных случаев.

В ответ на пожар, премьер-министр Мустафа аль-Каземи уволил генерального директора департамента здравоохранения Багдада в районе Русафа, где расположена больница. Он также уволил директора больницы Ибб аль-Хатиб и директора по инженерному обеспечению и техническому обслуживанию, согласно заявлению Министерства здравоохранения и его офиса.

После начала пожара Аль-Каземи впервые провел экстренное совещание в штабе Багдадского оперативного командования, координатора иракских сил безопасности, говорится в сообщении в его аккаунте в Twitter.

На встрече он заявил, что инцидент составлен по небрежности.

Он сказал: «Пренебрежение в таких вопросах не является ошибкой. Скорее, это преступление, за которое все игнорируемые стороны должны нести ответственность». Он дал иракским властям 24 часа на то, чтобы представить результаты расследования.

Посланник ООН в Ираке Джанин Хеннес Плашарт в своем заявлении выразила «шок и боль» в связи с инцидентом и призвала к усилению мер защиты в больницах.