9-й сезон Apex Legends будет содержать много контента Titanfall

Respawn Devs сообщили в новой трансляции, что девятый сезон Apex Legends будет включать «тонну» контента от его духовного предка, Titanfall.

Поклонники шутеров от первого лица помнят дикие научно-фантастические стрелялки, и если вы играли в эту серию, легко заметить сходство в туре по Apex Legends.

И Battle Royale, и FPS созданы Respawn и расположены в одной вселенной. Но, по словам разработчиков, Apex находится на грани получения намного большего количества контента, чем когда-либо, из Titanfall, который появится в 9 сезоне.

Во время панели, организованной несколькими разработчиками Respawn КоричневыйДевочкаГеймерКодСтарший писатель Apex Эшли Рид подробнее рассказала о взаимосвязи между двумя играми и о том, как они могли бы интегрировать Titanfall в Apex в будущем.

«То, что происходит в Titanfall – это война, Apex – это то, что происходит после войны, например, как выглядит жизнь в этом месте?» Рид объяснил. «Итак, мы пытаемся включить Titanfall в это, потому что Titanfall – очень большая часть вселенной».

Мы уже видели некоторое сходство между двумя играми, например, в Apex появилось несколько видов оружия Titanfall, и кто может забыть массивных Левиафанов (AKA Moyais), возвышающихся над Battle Royale?

Контент Titanfall действительно кажется лишь верхушкой айсберга, поскольку директор Apex Legends Чад Гренье пообещал «тонну» в 9 сезоне.

«В следующем сезоне, 9 сезоне, вы уже увидите, как многие Titanfall так или иначе вернутся в игру», – намекнул Гренье.

«Я уже говорил некоторым людям, что если вы поклонник Titanfall, дождитесь 9 сезона, потому что там будут действительно крутые вещи».

Гренье, по-видимому, не стал вдаваться в подробности того, что нас ждет в следующем сезоне. Итак, пока что, исключая какие-либо утечки или новую информацию, нам просто нужно подождать и посмотреть, что почувствуют поклонники Titanfall, когда Respawn официально объявит об этом.

На основе Я упомянул утечки BliskЭто могло быть больше, чем кто-либо ожидал.