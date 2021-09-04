9 лучших чтений от CNET: шкафчики Amazon, Интернет России, Movie Magic и многое другое

Скорее всего, вы в какой-то момент доставили посылку Amazon к вашему порогу – возможно, много посылок Amazon. Однако иногда это не оптимально. Возможно, вас беспокоят пираты с крыльца. Может быть, вы слишком далеко от дома и не любите ящики, которые сидят по частям. Для вас есть шкафчики Amazon.

Но эти шкафчики, хотя и удобные, неожиданно появляются в невозможных местах. Лаура Хаутала из CNET видит некоторые незапланированные эффекты, скидки для сообществ и предприятий, а также более широкую проблему проблем с имиджем Amazon.

Его история – одна из многих подробных статей и наводящих на размышления комментариев, опубликованных на CNET на этой неделе. Итак, вот оно. Вот несколько историй, которые нельзя пропустить:

Компания установила шкафчики на скрытой стороне парковой аллеи и заправочной станции, блокируя пешеходов и разжигая преступников.

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Кремль подавляет Интернет-свободы в течение последнего десятилетия. Активисты сопротивляются.

Колин Пунеркембер / CNET



За последние 20 лет массовое программное обеспечение создало силы искусственно интеллигентных толп, от «Властелина колец» до «Мстителей: EndCom».

Верность своей школе будет стоить вам.

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Вы выбрасываете любую фотографию того, кому не нравится снимок. Эта команда совсем не такая, как вы думаете.

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Комментарий: Вариант, который утверждает, что он «хуже, чем Delta», получил много внимания в СМИ, но эксперты считают, что пока слишком рано для беспокойства.

Блумберг / Гетти



Комментарий: Социальные сети – настоящий беспорядок, и Йиг Як вернулся, но его следовало обойтись без него.

Скриншот CNET



Комментарий: Люди, ожидающие «неизбежной» неудачи для здорового шоу Apple TV Plus, упустили ее.

яблоко



Гидропонные сады – это последнее хобби в сфере высоких технологий, но могут ли они удержаться на плаву?