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9 лучших чтений от CNET: шкафчики Amazon, Интернет России, Movie Magic и многое другое

4 сентября, 2021
Vsevolod Egorov

Скорее всего, вы в какой-то момент доставили посылку Amazon к вашему порогу – возможно, много посылок Amazon. Однако иногда это не оптимально. Возможно, вас беспокоят пираты с крыльца. Может быть, вы слишком далеко от дома и не любите ящики, которые сидят по частям. Для вас есть шкафчики Amazon.

Но эти шкафчики, хотя и удобные, неожиданно появляются в невозможных местах. Лаура Хаутала из CNET видит некоторые незапланированные эффекты, скидки для сообществ и предприятий, а также более широкую проблему проблем с имиджем Amazon.

Его история – одна из многих подробных статей и наводящих на размышления комментариев, опубликованных на CNET на этой неделе. Итак, вот оно. Вот несколько историй, которые нельзя пропустить:

Компания установила шкафчики на скрытой стороне парковой аллеи и заправочной станции, блокируя пешеходов и разжигая преступников.

Getty Images

Кремль подавляет Интернет-свободы в течение последнего десятилетия. Активисты сопротивляются.

Описание, показывающее руку с игрушечными завязками для управления интернет-сигналами.

Колин Пунеркембер / CNET

За последние 20 лет массовое программное обеспечение создало силы искусственно интеллигентных толп, от «Властелина колец» до «Мстителей: EndCom».

Множество бойцов во Властелине колец

Верность своей школе будет стоить вам.

Иконки Флоридского аллигатора на футбольном матче

Getty Images

Вы выбрасываете любую фотографию того, кому не нравится снимок. Эта команда совсем не такая, как вы думаете.

Гипотермический и сомнительный

MicrostockHub / Getty

Комментарий: Вариант, который утверждает, что он «хуже, чем Delta», получил много внимания в СМИ, но эксперты считают, что пока слишком рано для беспокойства.

Люди сидят в креслах в зоне наблюдения после вакцинации на стадионе Атлон в Кейптауне, Южная Африка.

Вакцинация – лучший способ защитить себя от вируса короны, включая такие варианты, как Дельта.

Блумберг / Гетти

Комментарий: Социальные сети – настоящий беспорядок, и Йиг Як вернулся, но его следовало обойтись без него.

Чтение снимков экрана

Скриншот CNET

Комментарий: Люди, ожидающие «неизбежной» неудачи для здорового шоу Apple TV Plus, упустили ее.

Тед Лассо с чашкой чая

яблоко

Гидропонные сады – это последнее хобби в сфере высоких технологий, но могут ли они удержаться на плаву?

Растения, растущие в гидропонных контейнерах

Бриджит Керри / CNET

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