Amnesty International вышла из Гонконга под предлогом Закона о национальной безопасности

ГОНКОНГ – Amnesty International заявила, что уйдет из Гонконга к концу года, что стало одним из самых значительных уходов группы гражданских прав со времен введения Китая. Новый закон о всеобъемлющей безопасности в городе.

Лондонская правозащитная группа заявила, что закроет два офиса в городе, включая региональную базу. Группа процитировала закон о безопасности, который вступил в силу в июне 2020 года, заявив, что законодательство является расплывчатым и используется властями для ограничения свободы выражения мнения и подавления политического инакомыслия.

«Это решение, принятое с грустью на душе, было продиктовано законом о национальной безопасности Гонконга, который практически лишил правозащитные организации в Гонконге возможности действовать свободно и без страха перед репрессиями со стороны правительства», – сказала Ангола Миа Сингх, представитель Amnesty International. председатель International, в своем заявлении.

Выход «Амнистии» последовал за волной закрытия местными профсоюзами и другими организациями гражданского общества на фоне подавления инакомыслия властями. Amnesty была одной из многих правозащитных групп и других НПО, которые в течение десятилетий открыто действовали в Гонконге до принятия Закона о безопасности.

Хотя бывшая британская колония официально была частью Китая с 1997 года, этот регион изначально обладал большей степенью автономии и большими личными свободами, чем материк, что Китай гарантировал в рамках модели «одна страна, две системы». Многие из этих прав нарушаются, поскольку Пекин устанавливает больший контроль над Гонконгом после толп и периодических вспышек насилия. Антиправительственные протесты, потрясшие город за семь месяцев 2019 года.

В Гонконге Amnesty International сосредоточила свое внимание на образовании в области прав человека, включая проведение аудиторных лекций, продвижение ежегодного фестиваля документальных фильмов на тему прав человека и участие в спонсировании региональной премии в области журналистики.

Отдельный офис Amnesty International в Гонконге занимался исследованиями и защитой прав человека в регионе. Amnesty заявила, что закроет свой местный офис к концу октября, а региональный – к концу года. Она сообщила, что работа регионального офиса будет продолжена из новых мест, но не сказала, где именно. Представитель сказал, что более 30 человек работали в офисах организации в Гонконге.

«Гонконг долгое время был идеальной региональной базой для международных организаций гражданского общества, но недавние нападения на местные правозащитные и профсоюзные группы указывают на усиление кампании властей по избавлению города от всех несогласных», – сказала г-жа Пейс. . «Нам становится все труднее продолжать работать в такой нестабильной среде».

Amnesty заявила, что с момента принятия закона было распущено не менее 35 групп, включая профсоюзы и группы активистов.

Представитель Бюро безопасности Гонконга заявил, что Закон о национальной безопасности содержит положения, гарантирующие права человека в городе. «Любые утверждения о том, что свободы были подорваны Законом о национальной безопасности Гонконга, не далеки от правды», – сказал пресс-секретарь.

Правительство города и Пекин заявили, что закон восстановил порядок в городе после протестов.

Десятки были арестованы на основании Закона о безопасности, который криминализирует терроризм, подрыв государственной власти, сепаратизм и сговор с иностранными силами. Закон предоставил полиции новые широкие полномочия, и власти стали преследовать политическую оппозицию города, а также профсоюзы, группы и деятелей, стоящих за протестным движением.

В июне главная оппозиционная газета города Apple Daily была вынужден прекратить публикацию После того, как власти конфисковали ее активы и заключили в тюрьму ее основателя Джимми Лая.

Гонконгская продемократическая компания Apple Daily опубликовала свой последний номер в июне, прежде чем прекратить деятельность на фоне подавления инакомыслия в Китае. Элейн Йео из Wall Street Journal объясняет, почему остановка работы знаменует собой начало большей неопределенности в отношении свободы прессы в городе. Фото: Джером Фавр / EPA / Shutterstock



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