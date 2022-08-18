Anti-Pride Spider-Man Remastered удален

Мод, который заменял флаги гордости на флаги США в Spider-Man Remastered, был удален с веб-сайтов модов.

Сообщество моддеров в Spider-Man Remastered было прекрасным Энергичный С момента выхода игры на ПК на прошлой неделе были созданы моды для превращения голубей в мышей и множество других забавных переключений персонажей. Однако одна из модификаций, которая привлекла внимание, вызвала еще большие разногласия.

В соответствующем режиме все флаги прайда, появлявшиеся в игре, заменены флагом США. Он был загружен 15 августа на Nexus Mods и удален сотрудниками сайта 17 августа. Похожий мод появился на ModDB, который тоже удалили.

Посмотрите трейлер, посвященный функциям Marvel’s Spider-Man Remastered для ПК.

Выпущенный файл Nexus Mods утверждение Что касается удаления мода. В заявлении критикуется создатель мода, который использовал учетную запись sock puppet (новая учетная запись, созданная исключительно для фишинговых целей) и дошел до того, что назвал их «трусом». Теперь этот режим удален, а как марионетка, так и мастер-аккаунт подъемника заблокированы.

Персонал продолжает объяснять право сайта на модерацию контента, четко указывая причину принятия мер. «Мы за инклюзивность, мы за разнообразие», — говорится в сообщении. «Если мы считаем, что кто-то загружает модификацию на наш сайт с намерением намеренно выступать против инклюзивности и/или разнообразия, мы примем против него меры.

«Мы не хотим и не будем спорить с вами по этому поводу. Мы сейчас четко обозначили нашу позицию и не будем предоставлять вам платформу для искажения нашей позиции в целях подпитки иррационального и параноидального повествования. Вы можете сделать это в другом месте, где мы не заботимся о том, чтобы прочитать его».

«Если эта политика вас беспокоит, если мы нарушаем какой-то этический кодекс компании, который вы не можете принять, пожалуйста, удалите свою учетную запись (нижний вариант) и двигайтесь вперед, как мы».

ModDB подтвердил, что также удалил мод и забанил пользователя, загрузившего его на свой сайт.

Привет! Мы удалили контент и забанили пользователей. ModDB — это инклюзивная среда, и мы не позволяем нацеливаться на маргинализированные группы. Модерация контента в значительной степени автоматизирована, но при ее выборе у нас действует политика нулевой терпимости к этому типу контента. https://t.co/0leqjUxqJD — МодДБ (modDB) 17 августа 2022 г.

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С тех пор в Nexus Mods появилась волна положительных модификаций в ответ на ситуацию. Красочный Нью-Йорк Заменяет все флаги США флагом гордости, в то время как прогрессивные флаги Он добавляет флаги для групп меньшинств и различных кампаний, таких как трансграничные флаги Black Lives Matter.