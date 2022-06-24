AP ФОТО: Несмотря на трудные времена, Российский экономический форум сияет

Улица. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ – Яркие цвета и огромные видеоэкраны в залах Петербургского международного экономического форума создали шедевр, сочетающий в себе атмосферу высококлассного российского торгового центра, за исключением того, что все было открыто.

Ежегодное мероприятие России по продвижению собственных инвестиционных возможностей в этом году было омрачено жесткими международными санкциями, введенными против страны после того, как четыре месяца назад Кремль ввел войска в Украину, а также повсеместным неодобрением иностранных компаний, которые приостановили свою деятельность или полностью ушли. покидая российские торговые центры, заполненные темными и закрытыми магазинами.

Некоторые ораторы признали, что страна сильно пострадала в экономическом плане. Другие вплетают данные в оптимизм — инфляция ожидалась на уровне 17% в этом году, теперь ожидается на уровне 16%.

Президент России Владимир Путин, как и следовало ожидать, стал звездой четырехдневного шоу. Хотя гигантские видеоэкраны иногда рисовали на его лице комические выражения, знаменитая энергия и стойкость Путина были полностью видны в пятничном обращении к пленарному заседанию и продолжительной сессии вопросов и ответов.

Он сказал, что боевые действия России в Украине полностью оправданы. Наказания безрассудны и безумны. Решимость и изобретательность России оживят экономику.