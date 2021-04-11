Apex Legends подтверждает феноменальный девятый сезон Nerf для одного персонажа

Apex Legends Девятый сезон – это спасательный круг, но он также отполировывает персонажа. Пока еще неизвестно, какой из них переживет другого, но нерф и усиление появятся вскоре после подтверждения того, что Revenant Buff находится в разработке и, вероятно, появится и в 9 сезоне.

Говоря о персонаже и 9-м сезоне, который должен начаться в мае на Reddit, Джон Ларсон, который работает в игре в качестве дизайнера Live Balance, подчеркнул, что они увеличивают тактическую скорость исцеления персонажа на 60 процентов и увеличивают скорость восстановления. Гарантированный апгрейд пакета услуг. Однако эти любители будут сопровождать снятие щита возрождения персонажа.

Конечно, в зависимости от вашего игрового процесса, оптимизаторы могут перевесить нерф, но это довольно серьезный подрыв, хотя и не неожиданный.

С другой стороны, 60-процентное увеличение скорости заживления является значительным и ощутимым. Это также очень необходимое улучшение. Однако, хотя срочно требуется смена пакета услуг, это не меняет того факта, что использование пакета услуг остается чрезвычайно рискованным, особенно в определенных частях карты.

Однако стоит отметить, что все это может измениться к тому времени, когда 4 мая выйдет 9-й сезон. Конечно, ничего нельзя изменить. Баланс игры, как правило, постоянно меняется, особенно на этапе тестирования, но с учетом того, что 9-й сезон остается меньше месяца, можно с уверенностью предположить, что если бы какие-либо изменения были внесены в этих любителей и Nerv, они бы не будут серьезные изменения.

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