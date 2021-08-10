Apex Legends: Cross-Advanced намечен на 2022 год

Перекрестная поддержка Apex Legends все еще кажется выходом из положения. Разработчик Respawn сообщил, что кросс-продвижение Apex Legends в настоящее время планируется начать в 2022 году.

«В следующем году, – написал директор по коммуникациям Respawn Райан Ригни. Reddit AMA, в ответ на то, когда игроки ожидают увидеть перекрестную прогрессию. «Кросс-прогрессия – это ад с точки зрения решаемой проблемы».

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“لا يقتصر الأمر على أنه يتعين عليك حل التحدي التقني المتمثل في دمج الحسابات الحالية ، ولكن هناك أيضًا مشكلات قانونية وتعاقدية للتنقل مع الشراء على منصات أخرى. المناطق المختلفة لها قوانين مختلفة. إنها فوضى. لكننا نعمل على حلها ، ونحن ملتزمون بتقديمه “.

على الرغم من أن التقدم المتقاطع لا يزال في الأفق ، إلا أن Apex Legends تدعم حاليًا اللعب المتقاطع بين Xbox One و PS4 و PC و Switch. يمكن تشغيل إصدارات Xbox One و PS4 من اللعبة على Xbox Series X | S و PS5 عبر التوافق مع الإصدارات السابقة – لا تزال Respawn تعمل على إصدارات الجيل الحالي من لعبة battle royale.

“أتمنى لو كان لدي تحديث لمشاركته ولكن لا يمكننا قول أي شيء نهائي في الوقت الحالي – لذلك لا يمكن إفساد أي شيء هنا ،” قال Rigney في نفس رديت AMA. “ثق بنا رغم ذلك ، [Xbox Series X|S and PS5 versions] Он находится в разработке, и мы тоже этому рады ».

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