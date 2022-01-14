Apple больше не предлагает обновления безопасности iOS 14

Еще до того, как была анонсирована iOS 15, 9to5Mac Обнаружить Apple работает над новым способом предоставления пользователям iPhone и iPad альтернативных обновлений безопасности. Позже компания подтвердила, что будет отображать Патчи безопасности для iOS 14 Для пользователей, которые не были готовы перейти на iOS 15, но, похоже, это уже не так.

По какой-то неизвестной причине компания отступила и больше не позволяет пользователям оставаться на iOS 14 с обновлениями безопасности. Вместо этого он вернулся к традиционному методу обновлений, когда пользователи вынуждены устанавливать последнюю версию операционной системы (то есть iOS 15), чтобы получить улучшения безопасности.

в виде мы упоминали ранее сегодня (через гитхаб) Изменение реализовано после выхода iOS 15.2 в декабре 2021 года. Например, Apple выпустила iOS 14.8.1 Для устройств без iOS 15 от 26 октября 2021 г., но срок действия этого обновления истек.

9to5Mac Он смог гарантировать, что устройства под управлением iOS 14.8 или более ранних версий операционной системы больше не смогут обновляться до iOS 14.8.1. Вместо этого в меню «Обновление программного обеспечения» отображается только обновление iOS 15.2.1. Ранее iOS 15 предлагалась в качестве необязательного обновления, а пользователи могли устанавливать только исправления безопасности iOS 14.

Хотя это может быть просто ошибкой, это кажется маловероятным, поскольку компания не выпускала никаких других исправлений безопасности для пользователей iOS 14 с октября. ранее в тот же день, Apple раскрывает номера сертификации iOS 15 Впервые он ниже, чем обычно, и это может быть связано с тем, что пользователям разрешено оставаться на iOS 14.

Хотя компания ничего не подтвердила и не опровергла, возможно, она пересмотрела свое решение об альтернативных обновлениях для пользователей, которые не хотят обновляться до последней версии iOS. На данный момент, если вы хотите получать последние обновления безопасности на свой iPhone или iPad, вам придется установить iOS 15.

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