Apple заявляет, что конкурирует с PlayStation, Xbox и Nintendo

Яблоко Продукты, которые конкурируют как игровые платформы с Sony Игровая приставка, Microsoft Компания заявила в пятницу, что Xbox и Nintendo в организационном файле.

Раньше Apple только заявляла, что конкурирует браузер гуглAndroid в смартфонах и Microsoft Windows на ПК, чтобы заинтересовать разработчиков.

Конкуренты Apple были важной темой на высокопоставленной должности Антимонопольный опыт с Epic Games Ранее в этом году Apple утверждала, что у нее нет монополии, потому что ее магазин приложений конкурировал с другими игровыми платформами, которые также представили Epic Fortnite, приложение Epic, которое Apple запретила в своем магазине.

В то время компания не указала игровое оборудование в качестве конкурентов в своих документах SEC.

В конечном итоге судья постановил, что Apple не имеет рыночной монополии на «транзакции с мобильными играми», но приказал компании изменить методы ведения бизнеса и разрешить разработчикам использовать методы оплаты, которыми Apple не управляет. Epic Games и Apple Решение по апелляции.

Обновление в ежегодной документации Apple также отражает, сколько денег компания зарабатывает, играя в игры на своих телефонах и планшетах.

Согласно постановлению суда по делу Epic Games, Около 70% от общей выручки App Store Он исходит от игровых приложений, которые создают менее 10% пользователей App Store.

Apple также все больше учитывает потребности геймеров в выборе продукта. В сентябре Apple выпустила новые модели iPhone 13 Pro с экранами, которые могут увеличивать частоту обновления, что является популярной функцией среди геймеров.

Общий объем продаж Apple App Store в 2020 году превысил 64 миллиарда долларов. Согласно анализу CNBC. Apple зарабатывает на играх больше денег, чем такие компании, как Microsoft, Nintendo, Activision Blizzard и Sony, Ранее в этом месяце Wall Street Journal сообщал.