Apple заявляет, что конкурирует с PlayStation, Xbox и Nintendo

Яблоко Продукты, которые конкурируют как игровые платформы с Sony Игровая приставка, Microsoft Компания заявила в пятницу, что Xbox и Nintendo в организационном файле.
Раньше Apple только заявляла, что конкурирует браузер гуглAndroid в смартфонах и Microsoft Windows на ПК, чтобы заинтересовать разработчиков.
Конкуренты Apple были важной темой на высокопоставленной должности Антимонопольный опыт с Epic Games Ранее в этом году Apple утверждала, что у нее нет монополии, потому что ее магазин приложений конкурировал с другими игровыми платформами, которые также представили Epic Fortnite, приложение Epic, которое Apple запретила в своем магазине.
В то время компания не указала игровое оборудование в качестве конкурентов в своих документах SEC.
В конечном итоге судья постановил, что Apple не имеет рыночной монополии на «транзакции с мобильными играми», но приказал компании изменить методы ведения бизнеса и разрешить разработчикам использовать методы оплаты, которыми Apple не управляет. Epic Games и Apple Решение по апелляции.
Обновление в ежегодной документации Apple также отражает, сколько денег компания зарабатывает, играя в игры на своих телефонах и планшетах.
Согласно постановлению суда по делу Epic Games, Около 70% от общей выручки App Store Он исходит от игровых приложений, которые создают менее 10% пользователей App Store.
Apple также все больше учитывает потребности геймеров в выборе продукта. В сентябре Apple выпустила новые модели iPhone 13 Pro с экранами, которые могут увеличивать частоту обновления, что является популярной функцией среди геймеров.
Общий объем продаж Apple App Store в 2020 году превысил 64 миллиарда долларов. Согласно анализу CNBC. Apple зарабатывает на играх больше денег, чем такие компании, как Microsoft, Nintendo, Activision Blizzard и Sony, Ранее в этом месяце Wall Street Journal сообщал.
Риски, связанные с государственным законодательством и расследованиями
Apple предупредила инвесторов в своей ежегодной документации, что ей, возможно, придется внести больше изменений в свой App Store, что может сократить количество загружаемых приложений и снизить комиссионные сборы Apple.
Компания заявила в подаче документов в Комиссию по ценным бумагам и биржам, что Apple «также является объектом судебных исков и расследований, связанных с App Store, которые привели к изменениям в деловой практике компании и могут в будущем привести к дальнейшим изменениям».
Apple получает от 15% до 30% платных загрузок программного обеспечения, покупок в приложениях и подписок, продаваемых сторонними приложениями в ее App Store.
Apple App Store является частью ее бизнеса услуг, объем продаж которого в 2021 финансовом году составил 68,43 миллиарда долларов, что на 27% больше, чем в предыдущем году. Apple не отделяет выручку от компонентов в услугах, которые также включают подписки, расширенные гарантии и рекламу.
Согласно заявлению Apple, продажи в сфере услуг увеличились в прошлом году в основном из-за роста рекламы, магазина приложений и облака. Но Apple предупредила, что ее рекламный бизнес может пострадать из-за повышенного внимания со стороны других технологических компаний.
«Например, компания получает доход от лицензионных соглашений с другими компаниями для предоставления своих поисковых услуг на платформах и в приложениях компании, и некоторые из этих соглашений в настоящее время являются предметом правительственных расследований и судебных исков», – говорится в заявлении Apple.
Хотя Apple не назвала Google, у нее есть выгодное лицензионное соглашение, в соответствии с которым Google будет поисковой системой по умолчанию на iPhone. Министерство юстиции процитировало «общие оценки», согласно которым Google ежегодно платит Apple от 8 до 12 миллиардов долларов в рамках этой сделки в рамках антимонопольного иска. против Google.
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