Apple и Google уступили давлению России – TechCrunch

Привет и добро пожаловать в Daily Crunch в пятницу, 17 сентября! Какая неделя, хорошо. До краха осталось всего несколько дней, а это значит, что Tech Crunch Hive гудит. Я оставляю это, чтобы заметить, что идет Рид Хоффман, что будет большим удовольствием. Увидимся на следующей неделе! – Алекс

Tech Crunch Top 3

Прибыль> Этика : Мы сообщали, что Apple и Google удалили со своих рынков «процессор тактического голосования, созданный организацией заключенного в тюрьму критика Кремля Алексея Навального». TechCrunch отмечает: «Правительство России [is] Усиливает давление на иностранные технологические компании в преддверии федеральных выборов. В той степени, в которой существует демократия или что-то еще.

Мы сообщали, что Apple и Google удалили со своих рынков «процессор тактического голосования, созданный организацией заключенного в тюрьму критика Кремля Алексея Навального». TechCrunch отмечает: «Правительство России [is] Усиливает давление на иностранные технологические компании в преддверии федеральных выборов. В той степени, в которой существует демократия или что-то еще. Согласованы ли рейтинги программного обеспечения? После просто невероятного потока прибыль от программного обеспечения могла выйти на плато. Много Высокий Плато, ум, но все же точка отдыха. Это неплохая новость для компаний Sass, поскольку они по-прежнему ценятся на исторически высоком уровне.

После просто невероятного потока прибыль от программного обеспечения могла выйти на плато. Много Высокий Плато, ум, но все же точка отдыха. Это неплохая новость для компаний Sass, поскольку они по-прежнему ценятся на исторически высоком уровне. Apple «активно отслеживает» закон Техаса об абортах: Хотя некоторые технологические компании выразили свое недовольство новым законопроектом о племенной помощи Техаса, Apple в этом отношении придерживается несколько более медленного, нисходящего подхода. Но для американской технологической компании было бы даже лучше занять позицию почти по этическому вопросу. Это лучше, чем есть на самом деле. Маленький.

Стартапы / ВК

4 способа повысить рентабельность инвестиций до трех потенциальных клиентов

В школе очень неэтично копировать чужую работу и делать ее своей. Однако в бизнесе это поощряется.

Zion TU, глобальный генератор спроса во Фридберле, написал исчерпывающее руководство, описывающее, как лучшее понимание доходов от рекламных расходов (ROAS) может утроить ведущее поколение вашей компании.

«Хороший показатель рентабельности инвестиций в рекламу зависит от компании и кампании», – говорит он.

«Если ваш номер находится не там, где вы хотите, вы можете использовать данные ROAS для создания целевых кампаний и персонализированного опыта».

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Big Technology Inc.

Эксперты Tech Crunch: Маркетинг роста

Как только iOS 15 была выпущена в углу, мы поговорили с Вивеком Шармой, генеральным директором Movable Inc., который сказал: «По мере приближения iOS 15 маркетологам следует планировать больше измерений своими руками».

TechCrunch хочет, чтобы вы назначили маркетологов-разработчиков, которые специализируются на SEO, социальных сетях, написании контента и многом другом! Если вы являетесь специалистом по маркетингу, пропустите этот Опрос С вашими клиентами; Мы хотели бы услышать, почему они хотят работать с вами.