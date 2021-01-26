Apple предупреждает владельцев iPhone 12, чтобы они держали их подальше от медицинских устройств

Apple предупредила своих клиентов, что магниты внутри iPhone 12 могут мешать работе медицинских устройств, таких как кардиостимуляторы и кардиостимуляторы.

Технология MagSafe, присутствующая в последних моделях iPhone, обеспечивает беспроводную зарядку и позволяет отключать различные аксессуары на задней панели телефона.

Однако эта новая функция означает, что смартфоны содержат больше магнитов, чем предыдущие модели iPhone.

Apple предупредила, что электромагнитные поля, излучаемые технологией MagSafe, могут представлять опасность для ближайшего медицинского оборудования.

Проблема касается всех версий iPhone 12, включая iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, а также всех аксессуаров MagSafe.

Читать больше

Apple объяснила в своем заявлении: «Медицинские устройства, такие как кардиостимуляторы и имплантируемые дефибрилляторы, могут содержать датчики, которые реагируют на магниты и радио при тесном контакте. Уведомление о безопасности продукта Он был размещен на его странице поддержки.

Чтобы избежать любого потенциального взаимодействия с этими устройствами, держите iPhone и аксессуары MagSafe на безопасном расстоянии от устройства (более 6 дюймов / 15 см или более 12 дюймов / 30 см при беспроводной зарядке).

Инди / Информационный бюллетень LIFE Вдохновляйтесь последними тенденциями образа жизни каждую неделю Инди / Информационный бюллетень LIFE Вдохновляйтесь последними тенденциями образа жизни каждую неделю

Apple также посоветовала любому владельцу iPhone, который использует медицинские устройства, проконсультироваться с врачом и производителем медицинского устройства для получения более подробных инструкций.

Предупреждение заключалось в следующем: «Если вы подозреваете, что ваш iPhone или какой-либо аксессуар MagSafe мешает работе вашего медицинского устройства, прекратите использовать аксессуары iPhone или MagSafe».

Следуйте указаниям исследования, опубликованного в журнале Сердечного ритма Ранее в этом месяце было обнаружено, что iPhone 12 может мешать работе имплантируемого кардиостимулятора (ICD). READ Колокола Ватикана, Apple может избавиться от Touch Bar на MacBook Pro

В сопроводительном отчете упоминается, что модели iPhone 12 могут помешать лечению, спасающему жизнь пациента, особенно при ношении телефона в верхних карманах.