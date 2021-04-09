Apple признает, почему держит iMessage подальше от Android

Epic и Apple готовятся подать иск в суд в App Store (Помните всю катастрофу Fortnite?Таким образом, в период, предшествующий этой конфронтации, обе стороны представили файлы, в которых они излагали свои дела. В файле, опубликованном Epic, где они провели время, изолируя видных руководителей Apple, они объясняют, что Apple приняла множество мер, чтобы заблокировать людей в своей экосистеме. Я полагаю, они предполагают, что если Fortnite не может быть доступен за пределами App Store на устройствах iOS, это неконкурентоспособно и т. Д. Однако внимание Android привлекли упоминания в номинациях об iMessage.

В файле есть целый раздел (PDF) Об iMessage и о том, как Apple использует его для удержания пользователей в своей системе. Сделав еще один шаг, руководители Apple открыто признали, что они работают над версией iMessage для Android, но решили не делать этого, потому что они выиграют больше, если iMessage останется вне операционной системы Google.

Назначая Эдди Кью, старшего вице-президента по интернет-программному обеспечению и услугам, Кью сказал, что в 2013 году были планы сделать iMessage для Android, поскольку он был бы «совместим с платформой iOS, чтобы пользователи обеих платформ» могли обмениваться сообщениями. друг с другом. Некоторые идут гладко. Почему этого не произошло?

Во время подачи заявки Крейгу Федериги, старшему вице-президенту по разработке программного обеспечения, он признал, что установка iMessage на Android просто удалит [an] Препятствие для семей iPhone дать своим детям телефоны с Android ». Это достаточно забавно, но вы понимаете то, что думает Apple: телефоны Android можно приобрести очень дешево, и они будут лучшим выбором для детей при условии, что возможности обмена сообщениями правильные и работают с их телефоны родителей. Отправляя сообщения в беспорядок, если семья разделит операционные системы, они полагали, что они просто сдадутся и купят все продукты Apple.

Имея это в виду, мой сын Фил Шиллер, который теперь является коллегой по Apple, согласился, что Android не должен иметь iMessage, но похоже, что он более откровенно признал это, потому что они хотят заблокировать людей на iOS. В ответ на электронное письмо от бывшего сотрудника Apple он отметил: «Самое сложное [reason] Для выхода из приложения Apple Universe используется iMessage. . . Шиллер прокомментировал, что iMessage – это опасная блокировка, и что «перенос iMessage на Android больше навредит нам, чем поможет, и это письмо объясняет, почему». “

Итак, несмотря на все разговоры на протяжении многих лет о шансах появления iMessage на Android и всех, кто предполагал, что Apple не сделает этого, потому что они знали, что это удерживает людей на iPhone, теперь мы знаем, что это абсолютная правда.

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