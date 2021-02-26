Apple продает отремонтированный Mac mini M1, а некоторые модели iMac в настоящее время недоступны.

После прибытия MacBook Pro M1 И MacBook Air M1 Сегодня в обновленном Apple Store компания Apple начала продавать отремонтированный Mac mini M1. Теперь клиенты могут получить все три Mac с чипом M1 в отремонтированном магазине по сниженной цене.

Самая дешевая модель отремонтированного Mac mini M1, доступная в настоящее время, имеет 256 ГБ SSD и 16 ГБ оперативной памяти. Хотя эта модель стоит 899 долларов, теперь вы можете приобрести ту же модель в Apple Refurbished Store со скидкой 759–140 долларов.

Apple теперь предлагает пять различных отремонтированных моделей Mac mini M1, с которыми вы можете ознакомиться ниже:

759 долларов (менее 899 долларов): M1 Mac mini с 256 ГБ SSD и 16 ГБ оперативной памяти

M1 Mac mini с 256 ГБ SSD и 16 ГБ оперативной памяти 929 долларов (менее 1099 долларов): M1 Mac mini с твердотельным накопителем 512 ГБ и оперативной памятью 16 ГБ

M1 Mac mini с твердотельным накопителем 512 ГБ и оперативной памятью 16 ГБ 929 долларов (менее 1099 долларов): M1 Mac mini с твердотельным накопителем емкостью 1 ТБ и оперативной памятью 8 ГБ

M1 Mac mini с твердотельным накопителем емкостью 1 ТБ и оперативной памятью 8 ГБ 1099 долларов США (менее 1299 долларов США): M1 Mac mini с твердотельным накопителем емкостью 1 ТБ и оперативной памятью 16 ГБ

M1 Mac mini с твердотельным накопителем емкостью 1 ТБ и оперативной памятью 16 ГБ 1439 долларов (менее 1699 долларов): M1 Mac mini с твердотельным накопителем емкостью 1 ТБ и оперативной памятью 16 ГБ

Восстановленные продукты, сертифицированные Apple, – это бывшие в употреблении продукты Apple, которые Apple проходят строгий процесс обновления перед поступлением в продажу. Хотя некоторые устройства возвращаются только из-за технических проблем, все устройства проходят строгий процесс качественного ремонта Apple. Отремонтированные устройства поставляются в специальной коробке со всеми оригинальными аксессуарами и с ограниченной гарантией сроком на 1 год.

Некоторые модели iMac в настоящее время недоступны

В связи с этим, Слухи о Mac Обратите внимание, что некоторые модели iMac с диагональю 21,5 дюйма и разрешением 4K в настоящее время не поставляются Apple. Модели с 512 ГБ или 1 ТБ хранилища SSD недоступны, хотя базовая модель с 256 ГБ хранилища все еще доступна.

Неясно, испытывает ли Apple только проблемы с поставками или нехватка связана с запуском новых iMac. Недавние слухи Он предложил Apple анонсировать новые iMac в этом году с новым дизайном, вдохновленным наборами микросхем Pro Display XDR и Apple Silicon вместо процессоров Intel.

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