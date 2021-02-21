Apple разговаривает с поставщиками беспилотных автомобилей Lidar: Bloomberg

Сообщается, что Apple начала переговоры с поставщиками датчиков для самоуправляемых автомобилей с лидаром в рамках своих усилий по созданию электромобиля. Bloomberg.

Часто встречается во многих Автономные автомобили В прототипах лидарные датчики используются для определения расстояния транспортного средства от других объектов, людей и транспортных средств. Технологии Он также используется Для других технологий, включая некоторые модели iPhone.

По данным Bloomberg, Apple ведет переговоры с несколькими поставщиками светодиодов, работающими над устройствами следующего поколения. В отчете также говорится, что Apple разработала множество программного обеспечения для беспилотных автомобилей. Bloomberg со ссылкой на инсайдерские источники в Apple заявил, что до запуска автомобиля может быть не менее пяти лет.

В последние недели и месяцы в сообщениях также утверждалось, что Apple вела переговоры с несколькими производителями автомобилей о создании автомобилей Apple.

В январе южнокорейская газета сообщила о предварительных переговорах с Hyundai о планах строительства Пробная версия Машине Apple около года. Но Hyundai и его родственный бренд Kia Позже он отрицал Эти разговоры.

Nissan также сказал на прошлой неделе, что внутри Он не участвовал в обсуждениях С Apple, несмотря на сообщения о том, что это так.

Представитель компании сказал: «Тем не менее, Nissan всегда открыт для сотрудничества и партнерских отношений, чтобы ускорить трансформацию отрасли».