Apple Store продвигается онлайн в преддверии мероприятия Apple Streaming, которое состоится сегодня вечером.

Перед “California Flow” Событие Apple Позже сегодня онлайн Apple Store Готово к запуску iPhone 13А также Apple Watch серии 7Возможно третье поколение AirPods.



Apple обычно тратит несколько часов перед запуском продукта в своем интернет-магазине, чтобы подготовить витрину для новых устройств. Как и многие прошлые мероприятия, сегодняшнее мероприятие Apple будет проходить в цифровом формате и будет содержать предварительно записанные клипы из Яблочный парк, транслируется на веб-сайте Apple через Верблюд, а также на YouTube.

MacRumors будет подробно освещать мероприятие Apple на наших платформах, включая живой блог. на нашем сайте и живые твиты через MacRumorsLive в ТвиттереПоэтому обязательно следите за всем, что анонсировала Apple.