Apple Store продвигается онлайн в преддверии мероприятия Apple Streaming, которое состоится сегодня вечером.

Перед “California Flow” Событие Apple Позже сегодня онлайн Apple Store Готово к запуску iPhone 13А также Apple Watch серии 7Возможно третье поколение AirPods.
Apple обычно тратит несколько часов перед запуском продукта в своем интернет-магазине, чтобы подготовить витрину для новых устройств. Как и многие прошлые мероприятия, сегодняшнее мероприятие Apple будет проходить в цифровом формате и будет содержать предварительно записанные клипы из Яблочный парк, транслируется на веб-сайте Apple через Верблюд, а также на YouTube.
MacRumors будет подробно освещать мероприятие Apple на наших платформах, включая живой блог. на нашем сайте и живые твиты через MacRumorsLive в ТвиттереПоэтому обязательно следите за всем, что анонсировала Apple.
Главные новости
Twitter Hashflag для мероприятия Apple 14 сентября выходит в эфир
Новый уникальный “hashflag” #AppleEvent появился в Твиттере на полностью цифровом мероприятии Apple “California Streaming” на следующей неделе, чтобы повысить узнаваемость и увеличить шумиху в социальной сети. Пользовательский хэштег Twitter включает в себя разноцветный логотип Apple, и он доступен с 13:00 по тихоокеанскому времени. Apple использовала маленькие значки рядом с хэштегами в Twitter для всех своих прошлых мероприятий …
Гурман: Apple Watch Series 7 будут доступны в ограниченном количестве при запуске
Хотя Apple Watch Series 7 сталкивается с производственными проблемами, Apple по-прежнему планирует анонсировать новые умные часы вместе с iPhone 13 на своем обычном сентябрьском мероприятии, но, по словам журналиста Bloomberg, устройство будет доступно в ограниченном количестве при запуске. Горман. В последнем выпуске своего информационного бюллетеня Power On Гурман описывает три возможных исхода от Apple …
DigiTimes: Apple планирует несколько мероприятий Apple на сентябрь
Согласно источникам, которые беседовали с DigiTimes, Apple планирует провести в сентябре несколько продуктовых мероприятий, а не свою прошлогоднюю стратегию по разделению осенних выпусков продуктов на три отдельных мероприятия, которые будут проходить в сентябре, октябре и ноябре. В сегодняшнем новом отчете, защищенном платным доступом, говорится, что Apple «проведет серию конференций по запуску продуктов в сентябре» …
Вот чего не стоит ожидать на завтрашнем мероприятии Apple
Как это часто бывает, график запуска продуктов Apple на 2021 год, похоже, приближается ко второй половине года, при этом ожидается, что ряд новых продуктов дебютирует. Хотя Apple планирует провести мероприятие на этой неделе, оно не будет включать в себя все, что Apple планирует объявить до конца года. Во вторник, 14 сентября, Apple проведет мероприятие «California Streaming», …
На странице мероприятия 14 сентября появился логотип AR на iPhone
Этим утром Apple объявила о мероприятии только в цифровом формате, которое состоится во вторник, 14 сентября, и если вы просмотрите веб-страницу мероприятия на своем iPhone, вы можете щелкнуть логотип, чтобы открыть программу просмотра Apple Safari AR, и вы увидите трехмерное изображение. логотип движется в реальном времени в реальном мире. Просто откройте веб-сайт мероприятия на своем «iPhone» или iPad и коснитесь логотипа, чтобы открыть версию AR. …
Слухи о событии Apple Fall 2021: iPhone в сентябре, MacBook Pro в конце октября и многое другое
В этом году Apple уже выпустила несколько новых продуктов, включая новые iPad, 24-дюймовый iMac, новый Apple TV и, конечно же, AirTags. В ближайшие несколько недель ассортимент продукции Apple на 2021 год вырастет еще больше, поскольку Apple готовится представить свои грядущие iPhone, MacBook Pro и многое другое. Было много слухов об осеннем сезоне в этом году и о планах Apple …
Apple Store продвигается в преддверии мероприятия Spring Loaded, которое состоится сегодня вечером
Как обычно, Apple Store вышел в Интернет перед мероприятием «Spring Loaded», которое будет транслироваться на веб-сайте Apple и на YouTube сегодня в 10:00 по тихоокеанскому времени. Интернет-магазин Apple Online Store должен снова стать доступным после завершения мероприятия, вероятно, с новыми продуктами и аксессуарами, доступными для заказа. Мероприятие будет состоять из предварительно записанного видео с участием руководителей Apple …
Предложение Apple о возвращении в школу может намекать на дату мероприятия Apple в октябре
Завтра Apple проведет виртуальное мероприятие, посвященное iPhone 13, Apple Watch Series 7 и AirPods третьего поколения. С появлением новых моделей Mac и iPad, по слухам, на горизонте, Apple, как сообщается, планирует провести как минимум одно дополнительное мероприятие до конца года, а ежегодный промоушен компании по возвращению в школу может дать подсказки относительно того, когда состоится следующее мероприятие. событие есть. ..
Гурман: второе осеннее мероприятие Apple, посвященное как новым Mac, так и новым iPad
По словам журналиста Bloomberg Марка Гормана, после мероприятия «California Streaming» во вторник, на котором Apple представит iPhone 13, Apple Watch Series 7 и AirPods 3, Apple планирует еще одно мероприятие, посвященное анонсу новых Mac и iPad. В ответ на вопрос о новых компьютерах Mac Гурман написал в Твиттере, что «будет два события», и сказал, что ожидает, что последнее будет включать оба …
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