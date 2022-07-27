Apple Virtualization Framework — отличный бесплатный способ протестировать новые бета-версии macOS.

Одна из самых крутых функций Mac для опытных пользователей в эпоху Apple Silicon — Платформа виртуализации Apple. Обычно ряд платных программ, таких как Parallels Desktop или VMWare Fusion, виртуализация позволяет одновременно запускать несколько операционных систем на одном Mac, что полезно для всех, кто хочет запускать Linux на macOS, тестировать разрабатываемое ими приложение. разные версии macOS, Или взгляните на Последняя бета-версия macOS Ventura Не рискуя основной установкой.

Документация Apple и образцы проектов содержат все необходимое для создания и запуска простой виртуальной машины без необходимости в дополнительном программном обеспечении. Однако некоторые независимые разработчики создали простые бесплатные приложения на основе среды виртуализации, которая предоставляет графический пользовательский интерфейс для настройки параметров и сопоставления нескольких гостевых операционных систем.

Подготовьтесь к виртуальному

Мой любимый запуск macOS поверх macOS — это Виртуальный друг, что упрощает процесс загрузки файлов, необходимых для запуска и запуска виртуальной машины Monterey или Ventura. Это приложение мы будем использовать для настройки нашей модели виртуальной машины в этом руководстве.

Еще одно приложение, на которое стоит обратить внимание, это UTM, который использует инфраструктуру виртуализации для запуска операционных систем ARM поверх ARM-версии macOS, а также предоставляет простой в использовании внешний интерфейс для эмулятора QEMU. QEMU может эмулировать другие процессорные архитектуры, включая, помимо прочего, x86 и PowerPC. Как и все симуляции, это приводит к снижению производительности. Но это интересный способ запускать старые операционные системы на блестящем новом Mac, и Галерея виртуальных машин UTM Включает модели виртуальных машин для многих классических дистрибутивов Linux, Mac OS, Windows XP и Windows 7.

Объявления

Если вы хотите, чтобы macOS Monterey использовалась по умолчанию вместо macOS Monterey, вам не нужно ничего загружать. Если вы хотите сделать Ventura по умолчанию поверх Monterey, вам нужно будет установить и запустить бета-версию Xcode 14 из Сайт разработчиков Apple до того, как это начнется. Когда я попробовал это без установленного Xcode, macOS попыталась (и не смогла) загрузить дополнительное программное обеспечение, чтобы заставить его работать — примерно так, как macOS необходимо загрузить дополнительное программное обеспечение при первом использовании Rosetta. С установленной бета-версией Xcode все работает так, как задумано (но если вы сможете найти способ заставить это работать без установки приложения размером 33 ГБ, установка которого занимает более часа, я был бы рад узнать об этом).

Вам также нужно будет обратить внимание на требования к оборудованию для виртуализации. VirtualBuddy и инфраструктура виртуализации не имеют жестких и быстрых требований, за исключением требования чипа Apple Silicon для виртуализации macOS в macOS. Но вы будете запускать две совершенно разные операционные системы на одном компьютере, а это связано с требованиями к оперативной памяти и хранилищу. Лично я бы не рекомендовал пытаться виртуализировать macOS на Apple Silicon Mac с оперативной памятью менее 16 ГБ. Чем больше, тем лучше, особенно если вы также будете запускать тяжелые приложения, такие как Xcode, вместе (или внутри) с вашей виртуальной машиной.

По умолчанию VirtualBuddy хранит все свои файлы (включая образы дисков ВМ) в папке «Документы» вашей учетной записи пользователя. Пользователи Mac с ограниченным внутренним хранилищем могут захотеть изменить его на внешний диск для экономии места, поскольку размер диска по умолчанию для новых виртуальных машин macOS составляет 64 ГБ. Любой внешний SSD, подключенный через USB-соединение 5 Гбит/с или 10 Гбит/с или шину Thunderbolt, должен чувствовать себя достаточно быстро для большинства задач — я использую дешевый твердотельный накопитель NVMe в корпусе USB-C 10 Гбит/с — нет Это точноно такой, как он.