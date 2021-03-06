Atlus хочет знать, какие игры вы хотите переключить

Атлус только что выпустил программу Ежегодный онлайн-опрос на 2021 год. Как обычно, приложение задает японским фанатам ряд вопросов о личных игровых привычках и многом другом. Что касается вопросов, связанных с переключателем, Возможно, то же самое в прошлом году о потенциальных нишах. Единственная разница в том, что это больше не Только переключить вопрос.

Как объяснил Persona Central, теперь следующий вопрос: Также Предыдущие порты игр Atlus – это PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox Series X | S, смартфон, Steam и «прочее».

«Если бы предыдущие игры Atlus (игры, в которые можно играть на других устройствах без добавления дополнительных элементов) были перенесены на другие устройства, не хотели бы вы играть в них? Выберите все названия ниже, в которые вы хотели бы играть на основе платформы».

Некоторые из упомянутых игр взяты из серии Persona (например, Человек 5И Человек 5 – КоролевскийИ Человек 4И Человек С.), Шин Мегами, Теннесси Другие упомянутые серии и названия включают такие игры, как Итрианская Одиссея. В списке теперь также спрашивается, нужны ли игрокам порты.Выживший сатанаВы можете просмотреть полный список на Persona Central – Вопрос 59.

следующий Обзор прошлого года в февралеЭто появилось еще Названия вроде Екатерина: Все телоЭто была та же игра Официально объявить Переключиться в марте. Итак, какие порты Atlus привнесет в Nintendo Switch? Расскажите нам ниже.