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Battlefield 6 Leak представляет наш первый взгляд на демоверсию перед презентацией игры

2 мая, 2021
Artem Sokolov

новый Поле боя 6 Утечка, как сообщается, выявила кульминацию офсайда в объявлении о раскрытии игры. поле битвы Поклонники, впервые увидевшие новинки поле битвы Игра. Утечка произошла из-за двух скриншотов трейлера, которые были проверены известным человеком. поле битвы Внутри и дырявые, но, к сожалению, оба довольно некачественные и не имеют большого значения.

На одной из фотографий изображен большой остров и что-то похожее на сильный шторм вдали. Конечно, здесь подразумевается режим Battle Royale, но дизайн острова говорит об обратном. Похоже, это просто большая карта.

Другое изображение сделано с точки зрения игрока, и оно показывает кабину и огромную ракету, готовящуюся к запуску. Если вы посмотрите на первую картинку, в северо-восточном углу есть структура, которая, кажется, соответствует этому месту расположения ракеты, но пока это просто предположение.

На момент публикации изображения доступны для просмотра Здесь, Но это может измениться, когда EA и DICE поймут, что часть трейлера просочилась в сеть, и попытаются удалить эти изображения из Интернета. А пока относитесь к этой утечке так же осторожно, как и к любым другим неофициальным СМИ. Он сказал, что, как уже отмечалось, выдающееся поле битвы Инсайдер Том Хендерсон подтвердил, что фотографии настоящие.

“Я не собираюсь ретвитнуть или делиться по понятным причинам … но да, и то, и другое поле битвы Фотографии, просочившиеся в сеть за последний час, настоящие. Twitter. «Возможно, изображения, захваченные на экране, были сделаны путем увеличения / уменьшения масштаба или чего-то подобного, что объясняет более низкое качество».

EA и DICE все еще должны устранить утечку, и мы не ожидаем, что это изменится. Однако, если произойдет одно или оба из них, мы соответствующим образом обновим историю.

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Хотя это не наш первый взгляд на игру, это наш первый взгляд на игру с момента ее анонса на E3 2020. Что наиболее важно, это наш первый подходящий взгляд на игру. Во время анонса EA и DICE показали несколько снимков-заполнителей движка, но не из самой игры. Однако стоит отметить, что неясно, относятся ли изображения выше к тому, как выглядит игра, потому что неясно, является ли трейлер кадрами из игры или нет. К сожалению, визуальные эффекты также расплывчаты, поэтому даже если трейлер представляет собой игровые кадры или игровые кадры, визуальные эффекты на изображениях из предстоящей игры все равно остаются размытыми.

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