Bethesda показывает в видеороликах планеты Starfield Neon, Akila и New Atlantis

Bethesda Game Studios опубликовала самый маленький кусочек новой информации о звездное поле, научно-фантастическая ролевая игра, в пятницу, предлагает взглянуть на три мира, которые могут посетить игроки. Когда игра выйдет в следующем году. Одно из таких мест – это своего рода Space Amsterdam, место под названием Neon, куда посетители приходят, чтобы полностью потеряться в ловле рыбы.

Ньон, «город удовольствий», построенный на огромном рыболовном сооружении, является домом для породы психотропных рыб, производящих природный наркотик, известный как Аврора. А поскольку Aurora разрешена только на Neon, это В Место весенних каникул для космонавтов, которым нужен потрясающий рыбный соус. Судя по всему, на Neon посетителей ждут и другие подобные юридические удовольствия.

Другими местами, не зависящими от наркоэкономики, основанной на рыбе, является Объединенная колониальная столица Новой Атлантиды, городской «плавильный котел» с жителями всех рас, вероисповеданий и национальностей. звездное поле Директор по дизайну Эмиль Пальяруло называет New Atlantis «истинным отражением будущего нашего мира». Есть также Акила, столица Коллектива Свободной Звезды, который представляет собой свободный союз трех различных звездных систем.

«Сам город является домом для разных групп людей, но всех их объединяет одно: они верят в святость личной свободы и индивидуальности», – говорит Пальяроло в видео. Жители Акилы также верят в стены – потому что они защищают Акилу от смертоносной ахаты, формы жизни, которую Пальяроло описывает как «странных хищников, которые представляют собой нечто среднее между волком и велоцираптором».

Поклонники Bethesda мельком увидели Акилу, Новую Атлантиду и Неон на Закулисное видео звездное поле который был представлен в июне на E3 2021. Но все, что мы видели до сих пор, – это техническая концепция и тизер-трейлер в двигателе, так что многое еще предстоит раскрыть. звездное поле.

звездное поле Он будет выпущен на Xbox Series X и ПК с Windows 11 ноября 2022 года. Он будет доступен в день запуска с Xbox Game Pass.