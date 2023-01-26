Bethesda Softworks и Tango Gameworks анонсировали Hi-Fi Rhythm Action Game RUSH для Xbox Series и ПК; доступен сейчас

издатель Бетесда Софтворкс и разработчик Танго Геймворкс У тебя есть объявить По тем же линиям экшн-игра Привет-Fi Rush к серия Xbox И ПК (СтимИ Магазин эпических игрИ Магазин Майкрософт). Он доступен сейчас за 29,99 долларов США, а также в Интернете. Икс-бокс Игровая аркада.

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Привет-Fi Rush — это однопользовательская ритм-экшн от Tango Gameworks, отмеченной наградами студии. GhostWire: Токио И внутреннее зло. в Привет-Fi Rush, весь мир движется в такт. Все, от качающихся деревьев в окружающей среде до каждого удара, нанесенного во время автобоя, синхронизируется с музыкой игры со звездной анимацией.

Игрок берет на себя роль Чая, бездельника, стремящегося к рок-звезде. Во время технологической процедуры по получению робота-манипулятора он находит неожиданную «награду», когда его музыкальный проигрыватель интегрируется в его блок питания. Если этого недостаточно, компания, стоящая за экспериментом, называет это «недостатком», что делает его целью для разрушения. С группой корпоративных лидеров и армией роботов, преследующих его, Чай должен защитить себя в ритмичных боях и помочь разношерстной команде союзников уничтожить безжалостных бизнес-лидеров компании и беглецов.