Bethesda Softworks и Tango Gameworks анонсировали Hi-Fi Rhythm Action Game RUSH для Xbox Series и ПК; доступен сейчас

издатель Бетесда Софтворкс и разработчик Танго Геймворкс У тебя есть объявить По тем же линиям экшн-игра Привет-Fi Rush к серия Xbox И ПК (СтимИ Магазин эпических игрИ Магазин Майкрософт). Он доступен сейчас за 29,99 долларов США, а также в Интернете. Икс-бокс Игровая аркада.
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Привет-Fi Rush — это однопользовательская ритм-экшн от Tango Gameworks, отмеченной наградами студии. GhostWire: Токио И внутреннее зло. в Привет-Fi Rush, весь мир движется в такт. Все, от качающихся деревьев в окружающей среде до каждого удара, нанесенного во время автобоя, синхронизируется с музыкой игры со звездной анимацией.
Игрок берет на себя роль Чая, бездельника, стремящегося к рок-звезде. Во время технологической процедуры по получению робота-манипулятора он находит неожиданную «награду», когда его музыкальный проигрыватель интегрируется в его блок питания. Если этого недостаточно, компания, стоящая за экспериментом, называет это «недостатком», что делает его целью для разрушения. С группой корпоративных лидеров и армией роботов, преследующих его, Чай должен защитить себя в ритмичных боях и помочь разношерстной команде союзников уничтожить безжалостных бизнес-лидеров компании и беглецов.
Ключевая особенность
- Всегда синхронизированный игровой процесс — Каждый элемент в мире Привет-Fi Rush Синхронизирован с саундтреком игры. Боевые последовательности идеально соответствуют ритму музыки, что делает игровой процесс не только волнующим, но и очень приятным. Привет-Fi Rush Это ритмичная игра с упором на действие. Движения игрока не диктуются музыкой, как в традиционной музыке. Ритм-игра — Игроки могут играть в полную игру, но добавление действий с ритмом увеличивает атаки игрока вместе с музыкой.
- упакованный с личностьплач — Привет-Fi Rush В нем представлены возмутительные персонажи, каждый со своими уникальными личностями и навыками, которые помогут Чаю справиться с плохими парнями и повысить громкость веселого тона игры. Привет-Fi Rush Она не похожа ни на что, созданное ранее Tango Gameworks, и предлагает веселый и юмористический игровой опыт для всех.
- Захватывающая музыка — Привет-Fi Rush Он демонстрирует энергичный и увлекательный саундтрек из лицензионных песен, от известных рок-хитов до вдохновляющих нарезок, которые будут держать геймеров в напряжении и волнении во время игры. Как лицензионная, так и оригинальная музыка в Привет-Fi Rush Он предлагает больше, чем просто фоновую музыку, поскольку каждый трек соответствует темпу персонажей, окружающей среды, платформы и боя на этом уровне.
- Динамические визуальные эффекты — От очаровательных анимированных приколов до четких эффектов комиксов, визуальные эффекты в Привет-Fi Rush Яркий и веселый. Привет-Fi RushМало того, что его визуальный стиль нравится разным аудиториям, он также удобен для игрового оборудования и не требует дорогой видеокарты, чтобы выглядеть ярко и потрясающе на Xbox или ПК.
- Режим стримера — Для тех, кто хочет жить Привет-Fi Rush или опубликовать онлайн-геймплей, Привет-Fi Rush Он представляет режим Streamer, который заменяет лицензионные треки игры оригинальными песнями. Этот режим должен позволить стримерам и создателям контента транслировать и публиковать свой игровой процесс, снижая при этом риск претензий, удалений и отключения звука. Эта опция включается в настройках игрового процесса. Обратите внимание: даже если игроки предпримут эти действия по независящим от нас силам, нет гарантии, что третьи лица или программное обеспечение не будут мешать размещенному контенту. Однако использование режима Streamer предназначено для снижения вероятности этого.
лицензированные треки (Не включено в режим стримера)
- Девятидюймовые гвозди — «1 000 000»
- Девять дюймов ногтей — «идеальное лекарство»
- Черные ключи — «Одинокий мальчик»
- Чудо — «Захватчики должны умереть»
- Чистая радость — «Базз»
- Number Girl — «Бензопила Иназавы» / li>
- Вольфганг Гартнер — «Пятая симфония Вольфганга»
- Зван — «честно»
Делюкс издание
включен в Привет-Fi Rush Делюкс издание:
- Привет-Fi Rush (правило игры)
- 2 комплекта чайной одежды *
- Семь дополнительных чайных рубашек
- 808-тематическая кожа для гитары
- 808 альтернативный скин
- Стартовый набор Gears с 20 000 передач для разблокировки боевых навыков и других улучшений. (Примечание. Снаряжение зарабатывается в ходе игровых сражений и исследований и недоступно для покупки в качестве валюты.)
* Каждый из нарядов Чай включает в себя прическу, шарф, куртку, брюки и обувь, которые можно комбинировать и сочетать с рубашками и скинами для гитары.
Примечание. Механизмы доступны сразу после покупки. Игроки могут получить доступ к другим предметам после прохождения начального уровня и могут изменить свою одежду в убежище.
Посмотрите подборку трейлеров ниже. Посмотреть коллекцию скриншотов в галерее.
запуск трейлера
Демо-версия игры с глубоким погружением
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