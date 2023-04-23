Binance Open for Business возвращается в Россию

Сообщается, что Binance позволяет пользователям покупать криптовалюты с помощью российских банковских карт после того, как ее услуги были ограничены в стране из-за международных санкций.
Как сообщается на русскоязычном сайте BeInCrypto, на этой неделе биржа вновь ввела совместимость с картами, выпущенными российскими банками.
Санкции ЕС и российская криптовалюта
Наступление Binance на российские счета началось после введения международных санкций в связи с вторжением в Украину.
Первый шаг был сделан в марте, когда Binance заблокировала транзакции по картам, выпущенным банками, расположенными в Российской Федерации. Решение было принято после массового отзыва Visa и Mastercard, которые прекратили предоставление сетевых услуг в стране.
Месяц спустя в ответ на санкции ЕС Binance закрыла счета нескольких своих крупных клиентов. С тех пор российским пользователям, владеющим криптовалютами на сумму более 10 000 евро, было запрещено вносить новые депозиты или торговать. Пользователи с криптовалютой на сумму менее 10 000 евро оставались активными.
Однако утром 18 апреля в российских Telegram-каналах появилось сообщение о том, что Binance сняла лимит в €10 000.
После расследования BeInCrypto кажется, что ответ да, ограничение технически снято. Команда поддержки Binance, похоже, подтвердила вывод средств по настоянию пользователей.
С другой стороны, официальная позиция Binance не изменилась. Отвечая на вопрос, представитель торговой площадки отметил, что «все существующие ограничения, касающиеся санкций в отношении граждан России, полностью применяются площадкой и ее юридическими лицами в Евросоюзе».
Россия переходит на альтернативные технологии PayTech
После вторжения в Украину Россия все чаще оказывалась в осаде со стороны критически важной платежной инфраструктуры, такой как сеть Swift. Соответственно, после всеобъемлющих санкций, введенных в 2022 году, создание новых каналов трансграничных платежей стало обязательным.
В своем выступлении в этом месяце глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина изложила принятый до сих пор подход.
Она сказала, что в последние годы страна инвестировала в свою внутреннюю инфраструктуру. Она добавила, что с самого начала «мы строили эти системы таким образом, чтобы обеспечить их совместимость с зарубежными партнерами». Кроме того, она сказала, что развитие системы международных расчетов является одним из приоритетов реабилитации на уровне общин.
CBDC и Crypto — потенциальное решение
Поскольку многие существующие платежные каналы между Россией и ее торговыми партнерами затруднены, страна обратилась к альтернативным технологиям.
Например, Центральный банк России (ЦБ РФ) разрабатывает платежные шлюзы для интеграции с зарубежными системами. В этой области она работает напрямую со своими коллегами в Турции. Между тем, в начале этого года Россия и Иран начали сотрудничать в создании межбанковской платежной сети.
ЦБ РФ также работает над законопроектом, который введет «пилотный правовой режим» для криптовалют для использования в международных транзакциях.
Продолжающееся развитие цифровой валюты центрального банка (CBDC) также сместилось в сторону сложных трансграничных платежей. Выступая на этой неделе перед законодателями, представители ЦБ РФ предположили, что цифровая рублевая платформа сможет осуществлять операции с другими валютами центрального банка.
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