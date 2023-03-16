Bing сказал удалить очередь чата GPT-4

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Bing от Microsoft впервые за десятилетие оказался в центре внимания после того, как в прошлом месяце компания выпустила интерфейс на базе GPT. Но технический гигант до сих пор был осторожен в отношении скорости, с которой он делает свое новое предложение Bing, основанное на технологии OpenAI GPT-4, доступным для пользователей. Но Bing, похоже, разрушает эти стены.

Microsoft, ведущий инвестор OpenAI, похоже, сняла очередь с нового Bing, якобы предоставив любому немедленный доступ к новому опыту. Центр Windows, который первым заметил это изменение, сказал, что пользователям больше не нужно ждать, чтобы попробовать новый Bing. TechCrunch протестировал это с некоторыми идентификаторами электронной почты (как новыми, так и старыми) и сразу же получил доступ. Однако не все проверенные нами идентификаторы электронной почты были доступны сразу.

Хотя на новой целевой странице Bing по-прежнему отображается типичная кнопка «Присоединиться к очереди», вы можете войти в систему и сразу же получить доступ. Компания не уточнила, избавится ли она от очереди полностью, но в заявлении Microsoft говорится, что она экспериментирует с различными вариантами адаптации для большего числа пользователей.

«Во время этого периода предварительного просмотра мы проводим несколько тестов, которые могут ускорить доступ к новому Bing для некоторых пользователей. Мы все еще находимся в режиме предварительного просмотра, и вы можете зарегистрироваться на Bing.com», — сказал представитель Microsoft.

Microsoft проводит мероприятие под названием «Обновление производительности с помощью ИИ» позже в четверг в 11:00 по восточному времени. Хотя сегодняшняя повестка дня ограничена внедрением инструментов на основе ИИ для Microsoft 356 (Office) и Dynamic 365 — конкурента компании Salesforce — было бы неудивительно, если бы было объявление, связанное с Bing.

Компания из Сиэтла спешит интегрировать чат-бота на базе искусственного интеллекта во многие свои сервисы. В прошлом месяце Microsoft представила бота на базе GPT-4 на панели задач Windows 11. Ранее на этой неделе стабильная версия браузера Edge получила функцию чат-бота Bing AI.

Технология OpenAI оказалась огромным хитом для Bing, которая недавно сообщила о своем появлении. 100 миллионов активных пользователей в день. Этого и следовало ожидать, учитывая шумиху вокруг чат-ботов на базе ИИ и то, как они привлекли десятки миллионов пользователей, которые хотят попробовать. После того, как люди смогли «взломать» своего чат-бота, чтобы говорить проблемные вещи, Microsoft начала Тестируйте различные ограничения на разговоры. Ранее на этой неделе лимит был увеличен до 15 циклов на разговор и 150 сообщений в день.

История дополнена заявлением Microsoft.