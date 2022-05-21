bne IntelliNews — Прогноз инфляции населения в России снижается на шесть пунктов до 12,5%, так как страхи перед экономическим кризисом исчезают

Инфляционные ожидания населения России в марте упали на 6 пунктов до 12,5%, так как потребители испытывают облегчение от быстрой стабилизации экономики благодаря оперативным действиям Центрального банка России (ЦБ РФ) в ответ на шок от введенных экстремальных западных санкций в том месяце.

Фактическая инфляция в марте подскочила до 16,7% с 9,2% в предыдущем месяце, но разница между фактическим уровнем и ожиданиями жителей значительно сократилась за последние два месяца. До начала войны в феврале ожидания населения по инфляции составляли 15,6%. — Почти в два раза больше реальной цены. Сейчас разница между реальным курсом и прогнозом близка к нулю, и отсюда, скорее всего, и реальный курс, и прогноз несколько упадут, с уровней, которые все еще высоки.

ЦБ РФ был обеспокоен тем, что инфляционные ожидания окажутся бездоказательными и вызовут рост цен после обвала рубля в результате санкционной атаки и повышения цен, поскольку российская торговля с миром была практически прекращена в течение нескольких недель.

За период с января по март номинальный курс рубля обесценился почти на 40% по отношению к трем основным валютам торговых партнеров России, что привело к неопределенности и инфляции.

Однако Центральный банк Канады действовал очень быстро, введя строгий контроль за движением капитала, обязательное отвлечение доходов экспортеров в долларах и запрет на снятие средств с банковских счетов, что быстро взяло ситуацию под контроль. С тех пор рубль поднялся до довоенного уровня. Достигнув 133 рублей за доллар с 80 в феврале, рубль с тех пор вырос до 61,7 рублей за доллар в конце торгов 20 мая.

Аналогичным образом ЦБ РФ ввел Масштабное повышение ставки до 20% С 9,5% через несколько дней после начала войны 24 февраля, чтобы защитить валюту и избежать роста инфляции, что оказалось очень эффективным. Инфляция выросла до более чем 20% в марте, согласно годовому еженедельному выражению, но с тех пор упала до 16,7% в марте, согласно последним данным.

После того, как я выбрался из худшего поезда, я разбил CBR Снижение ключевой ставки до 14%. в конце апреля, заявив, что это подавило сильнейшее инфляционное давление, которое последовало за еще одним снижением до 17% в начале того же месяца после Управляющий ЦБ Эльвира Набиулина тихо удержала курс рубля от его высоты.

Впрочем, неважно, кто из этих многострадальных жителей, сводящих свои инфляционные ожидания с изменения цен на вещи, которые они покупают чаще всего — а это в основном продукты питания, — весной этого года цены были двузначными.

Репрессии со стороны правительства и очевидное сильное укрепление рубля, которое, по мнению аналитиков, в значительной степени искусственное из-за контроля за движением капитала, позволяющего центральному банку манипулировать курсом, успокоили опасения потребителей, так же как влияние санкций уменьшило опасения потребителей. Тем не менее, чтобы сделать себя заметным на уровне улицы.

Ожидания роста цен в ближайшие 12 месяцев среди беднейших слоев населения России выросли в марте до 19,3%; Этот сегмент общества наиболее уязвим к скачкам цен на продукты питания, но в апреле он снова упал до 13,4%. Средняя оценка инфляционных ожиданий населения на следующий год в апреле 2022 года составила 12,5%, снизившись примерно на 6% по сравнению с результатами мартовского опроса, проводимого ежемесячно для ЦБ РФ Фондом общественного мнения (ФОМ).

Это хорошая новость для регулятора, так как ожидание ускорения инфляции само по себе является инфляцией, а ожидания населения всегда выше уровня базовой базовой инфляции из-за узкой корзины товаров, которые покупают потребители. Влияние войны в Украине на мировые цены на продовольствие усугубило и без того тяжелую ситуацию, поскольку цены на зерно выросли до новых рекордных уровней.

Респонденты опроса FOM заявили, что их более низкие ожидания связаны с тем, что ожидаемое повышение цен месяц назад уже материализовалось. Кроме того, респонденты отметили сохранение позитивных ожиданий относительно экономических перспектив страны, а также возвращение курса рубля к уровню первых недель года.

В то же время индекс потребительского доверия в апреле вырос и почти вернулся к февральскому уровню. На это повлиял растущий оптимизм респондентов в отношении перспектив их личного материального положения и экономической ситуации в стране.

Ценовые ожидания предприятий на ближайшие три месяца в апреле также снизились по всем направлениям деятельности. Это стало результатом фактического снижения спроса, ожиданий дальнейшего снижения, укрепления рубля, а также снижения стоимости моторного топлива. Однако они остаются близкими к историческим максимумам за всю историю наблюдений, начиная с января 2000 года, сообщает CBR. Средний темп роста цен, ожидаемый компаниями в ближайшие три месяца, составил 18,0% в годовом выражении, а в рознице он был выше на 28,8%, выяснил ФОМ.

Опрос ЦБ РФ также учитывает ожидания профессиональных экономистов, работающих в таких организациях, как Bloomberg, Interfax и других престижных независимых организациях. В апреле прогнозы профессиональных аналитиков по инфляции снова повысились на конец 2022 года до 22%, что на 2 п.п. выше мартовской оценки, а в 2023 и 2024 годах аналитики ожидают замедления инфляции до 7,6% и 5% соответственно.

Российская экономика вступает в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным периодом высокой инфляции, в основном касающейся корректировки относительных цен на широкий спектр товаров и услуг. ЦБ России в обзоре отметил, что денежно-кредитная политика, проводимая Банком России, создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и возврата годовой инфляции к 4% в 2024 году.