BookMyShow Stream объявляет о премьерах новых фильмов к праздничному сезону

Нью-Дели Сервис видео по запросу BookMyShow Stream анонсировал серию премьер новых фильмов на сезон праздников, в том числе Сильвестра Сталлоне в главной роли. План побега 3: Экстракторы в сопровождении современных названий, таких как Кролик Питер 2: Беглец А также королева спячки Функция анимации Лига Справедливости: Несправедливость , и более.

В августе этого года на сервисе состоялась премьера первого оригинального фильма на хинди, получившего название Family Artist. Привет, Мамо! С участием Раслана Мумтаза и Гульшан Гровер, а также таких фильмов, как Space Jam: новое наследиеА также Бекки, как ты делаешьА также В волшебную ночьА также Джиу Джитсу, А также Чрезвычайно злой, ужасный, порочный и мерзкий.

Услуга TVoD (видео по запросу) BookMyShow, запущенная в феврале с 600 названиями фильмов, надеется предложить до 2000 фильмов в течение следующих 9-12 месяцев и предлагает ряд голливудских, индийских, независимых и зарубежных фильмов в партнерстве с американскими студиями. таких как Sony Pictures, Warner Bros., Universal Pictures и индийские продюсерские компании, такие как Viacom18, Shemaroo и Rajshri Productions, а также региональные поставщики контента, такие как Divo и Sillymonks, среди прочих.

Его можно просматривать в мобильном приложении и на веб-сайте BookMyShow, а также в Apple TV, Android TV, Firestick, Chromecast и браузерах для настольных компьютеров. BookMyShow Stream позволяет пользователям использовать такие функции, как загрузка и просмотр в автономном режиме.

Библиотека BookMyShow, в которую также входят такие книги, как Christopher Nolan догматГаль Гадот Старр Чудесная женщина 1984фэнтези ужасы Ремесло: наследие Русский фантастический фильм комаДоступен как для аренды, так и для покупки по ценам от NS40 и NS600 по фильму. Фильм можно взять напрокат на 30 дней, и после запуска его необходимо досмотреть в течение 48 часов, в то время как фильм можно купить на шесть месяцев или даже дольше.

BookMyShow, основанная в 2007 году, принадлежит Big Tree Entertainment Pvt. Ltd и вышла на индийское вещательное пространство OTT (over-the-top), которое уже насчитывает более 60 платформ.

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