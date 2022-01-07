BookMyShow Stream объявляет премьеры новых фильмов на январь

Нью-Дели Сервис видео по запросу BookMyShow Stream анонсировал новую серию на январь, в том числе историческую психологическую драму в жанре фэнтези. Спенсер Французская комедия Операция в Португалии , сверхъестественная комедия Охотники за привидениями: Загробная жизнь , и небольшая серия под названием сестра .

Библиотека BookMyShow, которая также включает в себя такие книги, как Christopher Nolan догматГаль Гадот Старр Чудесная женщина 1984фэнтези ужасы Ремесло: наследие Русский фантастический фильм комаДоступен как для аренды, так и для покупки по ценам от р40 и р600 по фильму. Фильм можно взять напрокат на 30 дней, и после запуска его необходимо закончить просмотр в течение 48 часов, в то время как фильм можно купить на шесть месяцев или даже дольше.

Сервис TVoD (видео по запросу) BookMyShow, запущенный с 600 наименований фильмов, предлагает широкий спектр голливудских, индийских, независимых и зарубежных кинотеатров в партнерстве с американскими студиями, такими как Sony Pictures, Warner Bros., Universal Pictures, индийские киностудии, Такие как Viacom18, Shemaroo и Rajshri Productions, а также региональные поставщики контента, такие как Divo и Sillymonks, среди других.

Его можно просматривать в мобильном приложении и на веб-сайте BookMyShow, а также в браузерах Apple TV, Android TV, Firestick, Chromecast и настольных браузерах. BookMyShow Stream позволяет пользователям испытать такие функции, как загрузка и просмотр в автономном режиме.

В августе этого года на сервисе состоялась премьера первого оригинального фильма на хинди, получившего название Family Artist. Привет, Мамо! С участием Раслана Мумтаза и Гульшан Гровер, а также таких фильмов, как Space Jam: новое наследиеИ Бекки, как ты делаешьИ В волшебную ночьИ Джиу Джитсу, И такой злойИ ужасное зло и презренный. А в прошлом месяце он объявил о добавлении в свой каталог сериалов на английском, испанском, французском и немецком языках.

BookMyShow, основанная в 2007 году, принадлежит Big Tree Entertainment Pvt. Ltd и вышла на индийское вещательное пространство OTT (over-the-top), которое уже насчитывает более 60 платформ.

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