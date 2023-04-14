Bungie готовится отслеживать и запрещать читерство пользователей XIM в Destiny 2

Bungie — последний разработчик онлайн-игр, анонсировавший Он начнет отслеживать, предупреждать и даже банить игроков Destiny 2. Кто использует чит-устройства XIM для управления или аналогичный чит. Компания сказала край Еще в феврале он искал способы борьбы с читерами, и теперь его политика проводит четкую границу между тем, что недопустимо. Как и в других крупных онлайн-играх, ход исходит от Чувство долга к наблюдатель, Он также использует методы, позволяющие обнаруживать устройства и либо вмешиваться в их работу, либо полностью блокировать игроков, которые их используют.

в ее блоге сегодняBungie указывает, что «внешние помощники» — это проблема, из-за которой сообщество все больше разочаровывается, хотя на самом деле они избегают называть устройства, чтобы не выделять их.

Рассматриваемые устройства обычно включают XIM, Cronus Zen и ReaSnow S1. Сторонние интерфейсы мыши и клавиатуры имитируют консольный ввод, позволяя пользователям пользоваться преимуществами консольных игроков, такими как помощь в прицеливании, но с дополнительной точностью и возможностями движения, которые вы можете получить только с клавиатурой и мышью. Они также могут запускать сценарии, повышающие точность, скорость стрельбы или добавляющие другие несправедливые преимущества.

В сообщении Bungie говорится, что устройства «входят в свою собственную дугу злодеев», при этом отмечается, что некоторые устройства могут быть благом для доступности и что устройства явно используются в качестве помощника по доступности для игрового процесса. Судьба 2 «Где игрок не может иначе играть» не будет нарушением. Тем не менее, те, кто использует их для уменьшения отдачи, увеличения помощи в прицеливании или смягчения других проблем, которые не являются «как задумано разработчиками игры», будут нарушением.

Bungie приветствует использование сторонних средств обеспечения доступности, которые позволяют получить опыт, задуманный разработчиками игры, но будет принимать меры, включая запреты, в отношении людей, которые специально злоупотребляют этими инструментами, чтобы получить преимущество перед другими игроками.

Cronus Zen позволяет игрокам использовать мышь и клавиатуру, которые игра воспринимает как контроллер. Изображение: Кронос

Компания не вдавалась в подробности того, как она выявляет мошенников с помощью устройств, которые иногда невозможно обнаружить. Например, Activision использует свою античит-систему Ricochet для обнаружения нарушений и будет приостанавливать работу пользователей или связываться с ними, делая противников непобедимыми. Тем временем Ubisoft создала систему под названием Mousetrap, которая изучала движения игроков и делала модель для обнаружения читеров. Компания будет назначать штрафы, постепенно увеличивая время отклика на действия предполагаемых мошенников. READ Обнародовано обновление Final Fantasy XIV Endwalker 6.01; Раскрыто снаряжение для рейда Пандемон

Bungie заявила в своем блоге, что будет «оценивать весь игровой процесс на наличие нарушений», охватывая не только PvP-геймплей в стиле deathmatch, но и 2 на горшок Отличный кооперативный PvE-контент, поскольку использование читов может повлиять на игроков и команды, участвующие в гонках мировых премьер.