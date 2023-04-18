Bungie очень серьезно относится к «предательству доверия» в сообществе создателей Destiny 2.

После утечки контента Destiny 2 на недавнем саммите Creators Summit разработчик Bungie настоял на своем, пообещав стать еще жестче в будущем. Ведущий стример Destiny 2 и ютубер, Аквигану него есть Сообщается, что компания предъявила ему обвинение. За утечку информации о саммите сообщества Bungie на частный сервер Discord копия событий, которую создатель контента решительно отрицает.

В Твиттере Bungie обратилась к ситуации:

Мы очень разочарованы тем, что узнали эту информацию, и хотели бы, чтобы с этим человеком все обернулось иначе. Мы не относимся к этим процедурам легкомысленно и уверены в своем решении. Это наше последнее сообщение по этому вопросу. — Команда Destiny 2 (@Destiny2Team) 18 апреля 2023 г.

Ekuegan получил некоторое признание в сообществе за выдающееся достижение, заключающееся в усилении более 6000 Grandmaster Nightfalls, особенно суровой форме контента PVE, требующей высокого уровня навыков. Ранее он уже посещал три других саммита авторов по приглашению Bungies. Он подтверждает, что не он был источником утечки, а на самом деле его подставил пользователь Discord, известный тем, что опубликовал утечку информации, которая относится к следующему сезону контента.

Говорю с ФорбсЭкуэган упорно отстаивал «почему» всего этого, объясняя: «У меня много соглашений о неразглашении. [at the moment]Зачем мне ломать любой из них? Это часть работы. Я потратил 14 000 часов на эту игру и несколько часов помогал людям в Grandmasters».

Это досадная ситуация, но, по крайней мере, Bungie считает закрытой. Комьюнити-менеджер Лиана Роберт сказала:

Иногда эта работа болезненна. Я не думаю, что люди осознают, насколько мы связаны с людьми. Как человек, а не сотрудник: Когда это доверие предают, это *болезненно*. То же самое, когда вы были менеджером по работе с талантами: трудно искренне заботиться. И мы делаем. Пожалуйста, не злоупотребляйте этим доверием. https://t.co/qknebcdBIa— Лиана Роберт (@DirtyEffinHippy) 14 апреля 2023 г.

Что вы думаете обо всем этом сценарии? Является ли то, что сообщество остается за кулисами, частью проблемы или правильным способом сделать игру лучше? Дайте нам знать в комментариях ниже.