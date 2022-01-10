Canon не может получить достаточно чипов с тонером, поэтому рассказывает клиентам, как победить DRM

В течение многих лет принтеры оснащались системами управления цифровыми правами, которые не позволяли пользователям приобретать картриджи с чернилами и тонером у третьих лиц. типографские компании имеют утверждал что картриджи с чипом могут «повысить качество и производительность» своих устройств, предоставлять «Лучший потребительский опыт» и «Защита [the printers] от поддельных картриджей и картриджей сторонних производителей. «

Если не упомянуть тот факт, что заказ оригинальных картриджей также обеспечивает регулярный поток доходов. Это старая бизнес-модель — Gillette продавала свои ручки для бритв по дешевке, чтобы продавать больше бритв, например, — и ее с энтузиазмом подхватили производители принтеров. ЛексмаркИ HPCanon, Brother и другие пользователи фактически требуют закупки чернил и тонера у сторонних производителей.

Чтобы обеспечить использование картриджей сторонних производителей, производители обычно включают микросхемы в расходные материалы для принтеров для «аутентификации». Но когда чипов не хватает, как это происходит сегодня, производители могут оказаться в затруднительном положении. Поэтому Canon теперь рассказывает немецким клиентам, как обойти предупреждения своих принтеров о картриджах сторонних производителей.

«Из-за постоянной нехватки полупроводниковых компонентов во всем мире Canon в настоящее время сталкивается с проблемами в закупке определенных электронных компонентов, которые используются в расходных материалах для наших многофункциональных принтеров (МФУ)». Сайт поддержки Он говорит по-немецки. «Чтобы обеспечить непрерывную и надежную поставку расходных материалов, мы решили поставлять расходные материалы без полупроводникового компонента до тех пор, пока не возобновится нормальная поставка».

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Соответствующий чип сообщает принтеру, когда уровень чернил заканчивается. Полезная функция, конечно, но ее часто используют производители принтеров для герметизации картриджей сторонних производителей — без чипа принтер скажет, что не знает, сколько чернил или тонера в картридже, предположит, что это ноль, и откажется Распечатать.

Но Canon изо всех сил пытается получить чипы из-за нехватки, поэтому компания рассказывает владельцам своих больших принтеров imageRUNNER, как обойти меры защиты от картриджей без чипов.

Программное обеспечение этих принтеров предлагает относительно простой способ обойти проверку чипа. В зависимости от модели, когда после загрузки тонера появляется сообщение об ошибке, пользователи могут нажать «Согласен», «Закрыть» или «ОК». Когда пользователи нажимают эту кнопку, мир не рушится. В качестве альтернативы, по словам Canon, пользователи могут обнаружить, что их картридж с тонером не выдает предупреждение о низком уровне чернил, прежде чем он пуст.

«Хотя использование расходных материалов без электронных компонентов не оказывает негативного влияния на качество печати, некоторые дополнительные функции, такие как определение уровня чернил, могут быть нарушены», — говорится на сайте поддержки Canon.