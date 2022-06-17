Capcom анонсировала Dragon’s Dogma 2

Capcom официально делает продолжение Доктрина Драконамилая, но скромная ролевая игра, выпущенная в 2012 году. Продолжение, Догма Дракона 2подтвержденный ветераном Capcom и Доктрина Дракона Игровой директор Хидэаки Ицуно во время 10-летия прямой трансляции в четверг.

И присоединиться к Ицуно Доктрина Дракона Художественный руководитель Дайго Икино и ведущий художник по окружающей среде Кеничи Судзуки, которые также работают над сиквелом, во время трансляции.

Догма Дракона 2 Разработанный с использованием собственного движка Capcom RE Engine, технологии, лежащей в основе последних выпусков Resident Evil, Дьявол может плакать 5И в следующем году Уличный боец ​​​​6. Кроме того, Эцуно нечем было поделиться. Догма Дракона 2Кроме того, он находится в полном производстве, и он надеется, что десятилетнее ожидание того стоит. Дата выхода и платформы сиквела не сообщаются.

оригинал Доктрина Дракона Выпущено для PlayStation 3 и Xbox 360. В Наш обзор фэнтезийной ролевой игрымы сказали Доктрина Дракона «Он включает в себя неограниченный выбор дизайна, который обеспечивает отличные результаты, даже если они не обязательно работают на лучший игровой опыт». Сундук Capcom Кредо Дракона: Появление тьмырасширение/переиздание оригинала, 2013 г.