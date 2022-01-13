CNN Films и HBO Max сняли документальный фильм «Навальный» о лидере оппозиции в правительстве России

CNN Films и HBO Max совместно снимают документальный фильм под названием «Навальный» об Алексее Навальном, лидере российской оппозиции и активисте борьбы с коррупцией, который в прошлом году был заключен в тюрьму в России.

Даниэль Рор («Когда-то были братьями») снимает фильм, который называют захватывающим документальным фильмом. В книге рассказывается о том, как Навальный пережил покушение, отравленное смертельным нервно-паралитическим веществом в августе 2020 года. В ней даже объясняется, как, узнав о покушении на него, он решил вернуться в Россию 17 января 2021 года только для того, чтобы быть арестованным. моменты после приземления в Москве связаны с ранее вынесенным приговором с отсрочкой исполнения приговора.

CNN будет транслировать фильм в Северной Америке, а права на трансляцию принадлежат HBO Max и CNN+. Другие права на распространение остаются доступными.

Для получения дополнительной информации об истории Навального: самолет из Сибири в Москву совершил аварийную посадку в августе 2020 года после того, как Навальный был признан смертельно больным. Его доставили в местную больницу в Сибири и эвакуировали в Берлин, где немецкое правительство в конце концов установило, что он был отравлен новичком, смертельным нервно-паралитическим газом, причастным к нападениям на противников российского правительства.

Навальный и его команда узнали о покушении на его покушение от агентства Bellingcat, занимающегося журналистскими расследованиями данных, которое вместе с другими международными новостными организациями, включая CNN, раскрыло важные подробности о заговоре и его возможных связях с Кремлем. Президент Владимир Путин отрицал свою причастность к нападению, обвинив новостные организации, опубликовавшие сообщения о расследовании, в «информационной войне», которую ведут иностранные спецслужбы.

«Навальный» является совместным продуктом CNN Films и HBO Max совместно с Fishbowl Films, Raefilm Studios, Cottage M. Raefilm Studios Odessa Rae и Дайан Беккер, Мелани Миллер и Шейн Борис из Fishbowl Films из Cottage M, которые продюсировали фильм. Эми Энтелис и Кортни Секстон из CNN Films, а также Мария Певчих являются исполнительными продюсерами.

История продолжается

«Мы благодарны за возможность поделиться с миром трогательной историей Алексея», — говорится в заявлении Секстона, вице-президента CNN Films. «Благодаря беспрецедентному доступу к самому Алексею, Даниэль и вся команда блестяще создали фантастический и захватывающий триллер».

«Получить переднее место на свидании во время съемок этого фильма было опытом, который изменил всю жизнь», — сказал Рор. «Я благодарен CNN Films и HBO Max за их непоколебимую поддержку и стремление расширить невероятную историю одного человека и его битвы против авторитарного режима».

Сделка с Навальным была заключена Стейси Вулф, старшим вице-президентом по бизнесу CNN Worldwide, от имени CNN Films и CNN+.