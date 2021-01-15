Coca-Cola говорит, что после Pepsi это приведет к побочной рекламе Super Bowl

Суперкубок всегда был выдающимся игроком в длительной войне за содовую между ними. Кока-Кола И Пепси. В этом году гиганты производства напитков будут сражаться в другом месте.

Компания Coca-Cola заявила в пятницу, что не будет показывать в ней рекламу. CBSТрансляция Super Bowl LV, где говорится о «трудном выборе», сделанном для того, чтобы гарантировать, что мы инвестируем нужные ресурсы в эти беспрецедентные времена. ” Объявление Coca-Cola последовало за аналогичной рекламой, сделанной конкурентом Peps.i, которая решила сосредоточиться на своем полугодовом шоу, а не на рекламе своего флагманского напитка (ее материнская компания PepsiCo будет запускать рекламу газированных напитков Mountain Dew вместе с различными закусками Frito-Lay).

Компания Coca-Cola отказалась предоставить топ-менеджерам дополнительные комментарии. Согласно данным Kantar, трекера рекламных расходов, компания потратила 10 миллионов долларов на рекламу, размещенную в трансляции Super Bowl LIV 2020 года Fox.

В декабре компания заявила, что уволит 2200 сотрудников, или 17% своей глобальной рабочей силы, поскольку она сократит количество торговых марок, которыми она управляет. Компания Coca-Cola уже прекратила выпуск таблеток Tab, Odwalla и Zico Coconut Water. Как и многие другие отрасли, торговля безалкогольными напитками пострадала от пандемии коронавируса, разразившейся во многих случаях – больших вечеринках, посещении спортивных мероприятий в прямом эфире и просмотрах фильмов в кинотеатрах, где часто употребляются сладкие напитки.

Нет сомнений в том, что решения производителей напитков отложить свои напитки в сторону Это вызывает больше вопросов о финансовой поддержке Суперкубка. В период экономического оттока. Пандемия коронавируса заставила многих рекламодателей сократить свои бюджеты И перераспределение расходов. В прошлом Pepsi снижала активность в Суперкубке в очередной кризисный момент. В 2010 году, когда страна выходила из тяжелой рецессии, PepsiCo решила не показывать рекламу своих напитков, Завершение 23-летней полосы продвижения напитков во время Большой игры.

CBS, ища пакеты примерно на 5,5 миллионов долларов для телевизионной рекламы Суперкубка, Компания еще не объявила о продаже своего коммерческого игрового инвентаря.. По словам Кантара, в прошлом году игра принесла примерно 435 миллионов долларов на рекламу, что является новым рекордом.

В последний раз Coca-Cola выходила из Big Game в 2019 году, И выбирая воспроизведение рекламы непосредственно перед ее запуском, а не на самом мероприятии. Таким образом, производитель безалкогольных напитков завершил 11-летнюю серию рекламы Суперкубка.

Кока-кола за последние два десятилетия стала одним из сильнейших игроков Суперкубка. Сотрудничая с рекламным агентством Wieden + Kennedy, Coca-Cola, позаимствовав один из своих логотипов, вдохнула жизнь в игру.

В 2008 году компания по производству напитков провела крутой сеттинг, в котором персонажи из воздушных шаров Дня благодарения Мэйси (Андердог и Стьюи из «Гриффины») преследовали версию бутылки кока-колы из воздушного шара, но Чарли Браун превзошел их. Зная о большем количестве зрителей Суперкубка, которые использовали смартфоны во время игры, Coca-Cola в 2013 году запустила в социальных сетях ленты знаменитых анимированных белых медведей, чтобы комментировать все Реклама Суперкубка. Во время предыдущего турне по Суперкубку (гигант безалкогольных напитков взял восьмилетний перерыв в игре после 1998 года) Кока-Кола захватила душевные чувства рекламным роликом, показывающим предыдущее защитное вмешательство Питтсбургского Стилера “Подлого” Джо Грина, когда он бросает рубашку молодому футбольному фанату. Появление рекламы на Суперкубке XIV в 1980 году помогло сделать ее классической (хотя раньше эту рекламу транслировали по телевидению.