Colonial Pipeline утверждает, что атака с использованием программ-вымогателей также привела к краже личной информации.

Видео выше: президент Джо Байден говорит, что он «уверен», что президент России Владимир Путин не стоит за атакой на трубопровод. Представитель компании сообщил CNN Business, что 6000 человек, оператор трубопровода, начали рассылать уведомления об утечке данных 5810 пострадавшим лицам. Большинство из них Пресс-секретарь сообщил в понедельник, что являются нынешними или бывшими сотрудниками компании и членами их семей. .13 Обзор CNN Business уведомляет получателей, что хакеры получили доступ к записям, включая имена; Контактная информация; Даты рождения по социальному страхованию, водительские права и номера военного билета; и информация о медицинском страховании. Сообщение было впервые опубликовано новостным агентством по кибербезопасности Bleeping Computer, и официальный представитель подтвердил его подлинность. «Хотя наша трубопроводная система теперь полностью работает, мы старательно работали со сторонними экспертами по кибербезопасности, чтобы идентифицировать личную информацию, если таковая имеется, которая могла быть затронута в результате атаки», – сказал представитель компании CNN Business в интервью CNN Business. . “. статус. «На основании этого обзора мы узнали, что неавторизованная сторона получила определенную личную информацию в связи с атакой». Представитель добавил, что кибератака на трубопровод Colonial в мае вынудила компанию упреждающе приостановить операции по распределению топлива, что привело к повсеместной нехватке заправочных станций на восточном побережье. Colonial заплатила хакерской группе DarkSide 4,4 миллиона долларов за раскрытие инцидента, хотя позже власти вернули часть выкупа. Колониальный взлом был одним из ряда недавних инцидентов, связанных с кибербезопасностью, которые сделали программы-вымогатели серьезной проблемой для правительства США. Администрация Байдена все чаще описывает вредоносное ПО как угрозу национальной и экономической безопасности, поскольку хакеры преследуют объекты инфраструктуры, богатой наличными деньгами США.

Видео выше: президент Джо Байден говорит, что он «уверен», что президент России Владимир Путин не стоит за атакой на трубопровод

Представитель компании сообщил CNN Business, что атака с использованием программ-вымогателей, вынудившая прекратить работу этой весной Colonial Pipeline, один из крупнейших топливопроводов в Соединенных Штатах, также привела к утечке личной информации почти 6000 человек.

В понедельник оператор трубопровода сообщил, что оператор трубопровода начал рассылку уведомлений об утечке данных 5810 пострадавшим лицам, большинство из которых являются нынешними или бывшими сотрудниками компании и членами их семей.

Форма письма от 13 августа, рассмотренная CNN Business, информирующая получателей о том, что хакеры получили доступ к записям, включая имена; Контактная информация; Даты рождения по социальному страхованию, водительские права и номера военного билета; и информация о медицинском страховании. Сообщение было впервые опубликовано новостным агентством по кибербезопасности Bleeping Computer, и официальный представитель подтвердил его подлинность.

«Хотя наша трубопроводная система теперь полностью работает, мы старательно работали со сторонними экспертами по кибербезопасности, чтобы идентифицировать личную информацию, если таковая имеется, которая могла быть затронута в результате атаки», – сказал представитель компании CNN Business в интервью CNN Business. . “. статус. «На основании этого обзора мы узнали, что неавторизованная сторона получила определенную личную информацию в связи с атакой».

«Colonial Pipeline искренне ценит постоянную поддержку и понимание наших преданных своему делу сотрудников и общественности, поскольку мы работаем над тщательным расследованием этого инцидента», – добавил пресс-секретарь.

Кибератака на трубопровод Colonial в мае побудила компанию превентивно закрыть операции по распределению топлива, что привело к повсеместной нехватке заправочных станций на восточном побережье. Colonial заплатила хакерской группе DarkSide 4,4 миллиона долларов за раскрытие инцидента, хотя позже власти вернули часть выкупа.

Взлом Colonial был одним из ряда недавних инцидентов, связанных с кибербезопасностью, из-за которых программы-вымогатели стали серьезной проблемой для правительства США. Администрация Байдена все чаще описывает вредоносное ПО как угрозу национальной и экономической безопасности, поскольку хакеры выслеживают цели для богатой наличными инфраструктуры США.