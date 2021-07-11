Tech

Creepypasta и найдите призрак в машине

11 июля, 2021
Artem Sokolov

Честно говоря, Лавандовый город довольно пугающий.

Они сказали, что это музыка сводила детей с ума. страшный разделение звука к красный покемонLavender Town содержал вредные звуковые искажения, которые воспроизводились на таких высоких частотах, что их могли слышать только самые молодые музыканты. В крайних случаях это может изменить химию мозга и привести к психозу – после игры сотни японских детей сняли своих Game Boys, забрались на крышу и прыгнули насмерть.

Конечно, все это неправда. Синдром Лавандового города – это просто легенда, история о привидениях для игрового поколения. Ни один случай детских самоубийств не был окончательно связан с музыкой игры – ближайшим случаем является эпизод 1997 года телешоу Pokémon с мигающими огнями. спровоцированные эпилептические припадки.

Истории из видеоигр с привидениями ходят десятилетиями. Это было гораздо более правдоподобно до появления Интернета, когда еще можно было найти игру, о которой никто не знал. В то время разработка игр была прерогативой любителей и программистов-одиночек, которые могли создавать любопытные опыты и распространять их на компьютерных ярмарках или распродажах. Также не было странным подозревать, что игры содержат секреты: даже в такой скромной программе, как Excel 95, открывается определенный набор команд “Зал измученных душУжасающая игровая сцена внутри электронной таблицы с именами и фотографиями разработчиков Microsoft.

Эти бедные разработчики никогда не увидят Windows 11

С появлением Интернета развенчание мифов стало проще. Устные истории о привидениях начали превращаться в «крипипасту» – сверхъестественные сказки, предназначенные для того, чтобы напугать читателей, написанные от первого лица и богато украшенные, поскольку они распространялись на разных платформах. Название представляет собой сочетание слов «жуткий» и «копипаста», что само по себе является сленгом для блоков текста, которые копируются и вставляются в большом количестве между форумами. Creepypastas – это совместные произведения рассказчиков историй, которые ненавязчиво берут начало в самом темном подсознании Интернета.

READ  Первый многопользовательский сезон Halo Infinite будет близок к успеху

Многие игры с крипипастой – это милые игрушки для детей, например Покемон И Марио. Это история о Херобрине, туманном персонаже, который часто посещает Мэн КрафтЕго можно было увидеть только вдалеке или сквозь туман. Другие проблемы современный для фантастических приключений Морровинд Название «Jvk1166z.esp» заставляет персонажей нежно смотреть в небо, в то время как кто-то с длинными паучьими конечностями гоняется за краями экрана. Ни одна из легенд не доказана.

Некоторые популярные легенды связаны с играми с привидениями, которых, возможно, вообще не существовало. Полибий Это была аркадная игра 80-х, созданная в рамках эксперимента правительства США, вызывавшего у игроков психоактивные реакции. Недавно на YouTube появилось видео под названием «Sad Satan», в котором показан поисковый робот в загадочной игре, предположительно загруженной в даркнете. Интернет-комментаторы нетерпеливо ухватились за эти отсылки, разбирая отсылки к серийным убийцам и психологическим операциям, но оба они, вероятно, являются мистификациями снов фанатов ужасов.

Самые продвинутые игры с крипипастами выходят за рамки воображения и превращаются в интерактивные трансмедийные романы. Самый известный Бен утонул, сложная история, рассказанная более 10 лет о злом духе, попавшем в ловушку … Zelda картридж. Совсем недавно был Petscop, канал YouTube, на котором публикуются тревожные (и фальшивые) игровые видео, содержащие отсылки к детоубийству. Аудитория сочла эти вещи привлекательными, потому что они нарушили основной принцип, позволяющий нам наслаждаться ужасными историями: игра – это безопасное место, и ее ужасы не могут выйти за пределы экрана. В этих историях, как на видеокассете в фильме кольцо Поколение назад доминирующая парадигма СМИ была переформулирована как небезопасное пространство, где злоба может распространяться, заражать ваши устройства и причинять вам вред.

READ  Alinity реагирует на токи в джакузи и реакцию подергивания

Чтобы стать вирусными, такие истории должны содержать ядро ​​доверия. В игры «жуткие пасты» играют знакомым образом – заставляя игрока искать все до последнего секрета, графический сбой, который, кажется, что-то значит, и скрытую комнату, которую разработчик скрывает в игре. Идея зараженных программ на самом деле находится всего в одном шаге от вероятной угрозы, такой как утечка данных, кража личных данных или компьютерный вирус.

Creepypasta популярна, потому что она повторно вводит волнение неизвестного в мир, опосредованный Википедией. Как и весь фольклор, он создает смысл, выходящий за рамки простого развлечения – с помощью этих историй поколение геймеров выражает нам свои опасения и спрашивает, что цифровое насыщение их детства может означать для их взрослого ума. Геймеры выражают озабоченность по поводу быстро развивающихся технологий, которые могут привести к темным и неожиданным последствиям в нашей жизни.

Среда может быть новой, но практика стара как время. Вокруг цифрового костра поколение YouTube рассказывает истории о призраках, которые заменяют манипуляции и обман проклятым искусственным интеллектом и программным обеспечением с привидениями, и находит мрачное удовольствие, пытаясь определить местонахождение призрака в машине.

© 2021 Financial Times Ltd.. Все права защищены. Он никоим образом не распространяется, не копируется или не изменяется.

Список изображений по Microsoft

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *