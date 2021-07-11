Creepypasta и найдите призрак в машине

Они сказали, что это музыка сводила детей с ума. страшный разделение звука к красный покемонLavender Town содержал вредные звуковые искажения, которые воспроизводились на таких высоких частотах, что их могли слышать только самые молодые музыканты. В крайних случаях это может изменить химию мозга и привести к психозу – после игры сотни японских детей сняли своих Game Boys, забрались на крышу и прыгнули насмерть.

Конечно, все это неправда. Синдром Лавандового города – это просто легенда, история о привидениях для игрового поколения. Ни один случай детских самоубийств не был окончательно связан с музыкой игры – ближайшим случаем является эпизод 1997 года телешоу Pokémon с мигающими огнями. спровоцированные эпилептические припадки.

Истории из видеоигр с привидениями ходят десятилетиями. Это было гораздо более правдоподобно до появления Интернета, когда еще можно было найти игру, о которой никто не знал. В то время разработка игр была прерогативой любителей и программистов-одиночек, которые могли создавать любопытные опыты и распространять их на компьютерных ярмарках или распродажах. Также не было странным подозревать, что игры содержат секреты: даже в такой скромной программе, как Excel 95, открывается определенный набор команд “Зал измученных душУжасающая игровая сцена внутри электронной таблицы с именами и фотографиями разработчиков Microsoft.

С появлением Интернета развенчание мифов стало проще. Устные истории о привидениях начали превращаться в «крипипасту» – сверхъестественные сказки, предназначенные для того, чтобы напугать читателей, написанные от первого лица и богато украшенные, поскольку они распространялись на разных платформах. Название представляет собой сочетание слов «жуткий» и «копипаста», что само по себе является сленгом для блоков текста, которые копируются и вставляются в большом количестве между форумами. Creepypastas – это совместные произведения рассказчиков историй, которые ненавязчиво берут начало в самом темном подсознании Интернета.

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Многие игры с крипипастой – это милые игрушки для детей, например Покемон И Марио. Это история о Херобрине, туманном персонаже, который часто посещает Мэн КрафтЕго можно было увидеть только вдалеке или сквозь туман. Другие проблемы современный для фантастических приключений Морровинд Название «Jvk1166z.esp» заставляет персонажей нежно смотреть в небо, в то время как кто-то с длинными паучьими конечностями гоняется за краями экрана. Ни одна из легенд не доказана.

Некоторые популярные легенды связаны с играми с привидениями, которых, возможно, вообще не существовало. Полибий Это была аркадная игра 80-х, созданная в рамках эксперимента правительства США, вызывавшего у игроков психоактивные реакции. Недавно на YouTube появилось видео под названием «Sad Satan», в котором показан поисковый робот в загадочной игре, предположительно загруженной в даркнете. Интернет-комментаторы нетерпеливо ухватились за эти отсылки, разбирая отсылки к серийным убийцам и психологическим операциям, но оба они, вероятно, являются мистификациями снов фанатов ужасов.

Самые продвинутые игры с крипипастами выходят за рамки воображения и превращаются в интерактивные трансмедийные романы. Самый известный Бен утонул, сложная история, рассказанная более 10 лет о злом духе, попавшем в ловушку … Zelda картридж. Совсем недавно был Petscop, канал YouTube, на котором публикуются тревожные (и фальшивые) игровые видео, содержащие отсылки к детоубийству. Аудитория сочла эти вещи привлекательными, потому что они нарушили основной принцип, позволяющий нам наслаждаться ужасными историями: игра – это безопасное место, и ее ужасы не могут выйти за пределы экрана. В этих историях, как на видеокассете в фильме кольцо Поколение назад доминирующая парадигма СМИ была переформулирована как небезопасное пространство, где злоба может распространяться, заражать ваши устройства и причинять вам вред.

Чтобы стать вирусными, такие истории должны содержать ядро ​​доверия. В игры «жуткие пасты» играют знакомым образом – заставляя игрока искать все до последнего секрета, графический сбой, который, кажется, что-то значит, и скрытую комнату, которую разработчик скрывает в игре. Идея зараженных программ на самом деле находится всего в одном шаге от вероятной угрозы, такой как утечка данных, кража личных данных или компьютерный вирус.

Creepypasta популярна, потому что она повторно вводит волнение неизвестного в мир, опосредованный Википедией. Как и весь фольклор, он создает смысл, выходящий за рамки простого развлечения – с помощью этих историй поколение геймеров выражает нам свои опасения и спрашивает, что цифровое насыщение их детства может означать для их взрослого ума. Геймеры выражают озабоченность по поводу быстро развивающихся технологий, которые могут привести к темным и неожиданным последствиям в нашей жизни.

Среда может быть новой, но практика стара как время. Вокруг цифрового костра поколение YouTube рассказывает истории о призраках, которые заменяют манипуляции и обман проклятым искусственным интеллектом и программным обеспечением с привидениями, и находит мрачное удовольствие, пытаясь определить местонахождение призрака в машине.

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