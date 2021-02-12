Cyberpunk 2077 плохо продается на консолях

Снимок экрана : Red Projekt CD

Киберпанк 2077Консольный запуск Это была катастрофаИ, конечно же, достаточное количество продаж консолей, похоже, отражает это, когда игра выпала из списка бестселлеров прошлого месяца, согласно последнему отчету исследовательской группы NPD. Даже Switch почти четырехлетней давности является эксклюзивным Легенда о Зельде: Дыхание дикой природы Продано лучше.

Cyberpunk 2077 занял 18 место в списке самых продаваемых игр NPD за январь 2021 года. Со второго места в декабре, Месяц, в котором он был выпущен. Это ставит это Майнкрафт: издание для PlayStation 4, Который был № 17 и выше Супер Марио Вечеринка Для Switch, который был №19. Вот полный список:

1. Call of Duty: Black Ops: Холодная война 2. Assassin’s Creed: Валгалла 3. Человек-паук Marvel: Майлз Моралес 4. Мэдден НФЛ 21 5. Animal Crossing: новые горизонты * 6. Mario Kart 8: Deluxe * 7. Кольцо для приключений. 8. Call of Duty: Modern Warfare 9. Super Smash Bros. Окончательный * 10. NBA 2K21 * 11. Супер Марио 3D All-Stars * 12. ФИФА 21 13. Бессмертные: восходящий феникс 14. Mortal Kombat 11 15. Just Dance 2021 16. Легенда о Зельде: Дыхание дикой природы * 17. Minecraft: PlayStation 4 Edition 18. Киберпанк 2077 * 19.Вечеринка Super Mario * 20. UFC 4

Примечательно, что CD Projekt Red не делится данными о цифровых продажах с NPD, поэтому он может продаваться лучше, чем указано в списке, особенно в Steam. Между тем, Nintendo также не предоставляет данные о цифровых продажах. Также обратите внимание, что Киберпанк 2077 Она по-прежнему недоступна для покупки в PlayStation Store после того, как Sony отозвала игру, пообещав вернуть деньги всего через неделю после выхода игры.

Между тем Switch продолжает продаваться как горячие пирожки. «Nintendo Switch была самой продаваемой консольной платформой в январе», – сказал аналитик NPD. Пишет Мэтт Пескателла. Это может быть связано с текущими ограничениями поставок консолей следующего поколения или просто тем фактом, что Switch отличный, уже имеет установленную библиотеку и намного дешевле. Кажется, что в ближайшее время люди не перестанут покупать каждый годовой Call of Duty, но это впечатляет, когда можно увидеть эксклюзивную консоль. Animal Crossing: New Horizons Он продолжает оставаться в верхней части списка почти год с момента своего появления.