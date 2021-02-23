Daft Punk Disintegrating, Real: Интернет откликается

Через 28 лет после своего образования в Париже, Франция, Daft Punk распались. Они объявили о конце дня, разместив видео на своем канале в YouTube. Видео называлось Epilogue, и в нем есть отрывок из Electroma, в котором два робота встречаются, и один из них самоуничтожается. Пропаганда Daftbank Кэтрин Фрейзер подтвердила раскол.
На данный момент это выглядит законным, настоящим и окончательным распадом музыкального дуэта Daft Punk. Это не означает, что артисты не будут продолжать работать индивидуально, но пока похоже, что группа роботов Daft Punk закончилась и больше.
Подтверждение о разлучении передано вилы Этим утром. Сегодня утром широкий мир музыки и развлечений откликнулся на новости похвалой и криками о разуме в этом безумном и безумном мире.
Выше вы увидите приветствие от фотографа BossLogic. Ниже вы найдете милую шутку от Блейка Хэммонда.
Затем вы найдете изображение из Фэндома с примечанием об относительно недавнем общем желании руководителя отдела музыки и саундтрека Диснея вернуть Daft Punk для Tron 3. Скрестите пальцы о такой возможности – но не ставьте на нее .
Далее вы найдете сообщение от Арти (Interstelarcana) об истории Daft Punk. Их много, но это список.
Радикальный твит от Daft Punk Fandom (Daft_Wub), иллюстрирующий процесс создания шлемов Daft Punk. Загляните и посмотрите.
Если вы увидите какие-либо другие качественные или заслуживающие внимания ответы на новости о разрыве Daft Punk, дайте нам знать! А пока прокрутите вниз до временной шкалы ссылок ниже, чтобы увидеть последние фрагменты, которые появились во вселенной Daft Punk за последние несколько лет.