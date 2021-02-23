Daft Punk Disintegrating, Real: Интернет откликается

Через 28 лет после своего образования в Париже, Франция, Daft Punk распались. Они объявили о конце дня, разместив видео на своем канале в YouTube. Видео называлось Epilogue, и в нем есть отрывок из Electroma, в котором два робота встречаются, и один из них самоуничтожается. Пропаганда Daftbank Кэтрин Фрейзер подтвердила раскол.

На данный момент это выглядит законным, настоящим и окончательным распадом музыкального дуэта Daft Punk. Это не означает, что артисты не будут продолжать работать индивидуально, но пока похоже, что группа роботов Daft Punk закончилась и больше.

Подтверждение о разлучении передано вилы Этим утром. Сегодня утром широкий мир музыки и развлечений откликнулся на новости похвалой и криками о разуме в этом безумном и безумном мире.

Выше вы увидите приветствие от фотографа BossLogic. Ниже вы найдете милую шутку от Блейка Хэммонда.

Затем вы найдете изображение из Фэндома с примечанием об относительно недавнем общем желании руководителя отдела музыки и саундтрека Диснея вернуть Daft Punk для Tron 3. Скрестите пальцы о такой возможности – но не ставьте на нее .

Daft Punk распался через 28 лет В прошлом году руководитель отдела музыки и саундтрека Disney выразил сильное желание вернуть культовый дуэт в фильм Трон 3. pic.twitter.com/dBosMBfKu8 – фэндом (getFANDOM) 22 февраля 2021 г.

Далее вы найдете сообщение от Арти (Interstelarcana) об истории Daft Punk. Их много, но это список.

28 лет.

12 номинаций на премию Грэмми и 6 наград.

4 студийных альбома.

2 документальных фильма и 2 фильма.

2 концертных альбома.

1 аудиоклип.

1 Дафт Банк.

Спасибо за поездку, ребята. pic.twitter.com/TdSVyKzEjR – 🍒 artie 🍒 MOURNING (интерстеларкана) 22 февраля 2021 г.

Радикальный твит от Daft Punk Fandom (Daft_Wub), иллюстрирующий процесс создания шлемов Daft Punk. Загляните и посмотрите.

Если вы увидите какие-либо другие качественные или заслуживающие внимания ответы на новости о разрыве Daft Punk, дайте нам знать! А пока прокрутите вниз до временной шкалы ссылок ниже, чтобы увидеть последние фрагменты, которые появились во вселенной Daft Punk за последние несколько лет.