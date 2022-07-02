DioField Chronicle будет запущен 22 сентября, а демоверсия — 10 августа.

стратегия РПГ Хроника Диофилда будет запущен для приставка 5И Серия XboxИ PlayStation 4И Xbox OneИ обращаетИ компьютер Через Steam 22 сентября, издатель Сквер Эникс и разработчик Ланкары объявить. Демо-версия будет запущена 10 августа.

В Японии стандартная версия будет доступна как в физическом, так и в цифровом виде по цене 7 678 иен; Digital Deluxe Edition за 10 978 иен; и Электронный магазин Square Enix, коллекционное издание включая настольная игра И контактная группа за 16 478 иен. Предзаказы откроются 7 июля.

Демоверсия будет включать в себя полную первую главу игры, а сохраненные данные можно будет перенести в полную игру при ее запуске.

Вот обзор игры от Square Enix:

Около возрождение Симулятор РПГ С продвинутой графикой. Совершенно новая ролевая игра-симулятор от Square Enix. Объединив наши навыки и опыт создания великолепных историй с элементами стратегии в реальном времени, мы создали ролевую игру-симулятор, которая может показаться знакомой на первый взгляд, но предлагает то, чего раньше не было. Эта игра предлагает действительно уникальные впечатления как от сюжета, так и от игрового процесса. Руководства по функциям все новые моделирование РПГ от Square Enix — Совершенно новая ролевая игра-симулятор, повествующая об эпической истории войны и чести. В нем представлен уникальный мир, изображенный с красивой графикой, в которой сочетаются фэнтезийные, средневековые и современные эффекты, а также глубокая и инновационная боевая система в реальном времени.

— Совершенно новая ролевая игра-симулятор, повествующая об эпической истории войны и чести. В нем представлен уникальный мир, изображенный с красивой графикой, в которой сочетаются фэнтезийные, средневековые и современные эффекты, а также глубокая и инновационная боевая система в реальном времени. Глубокие и стратегические сражения в реальном времени — Сражения в этой игре определяются быстрой оценкой условий поля боя и отдачей решительных приказов, которые используют преимущества сильных и слабых сторон ваших войск, чтобы получить преимущество над вашим противником. Умело используйте разнообразные навыки, классы (виды войск) и снаряжение, чтобы атаковать врага и выполнить свою миссию.

— Сражения в этой игре определяются быстрой оценкой условий поля боя и отдачей решительных приказов, которые используют преимущества сильных и слабых сторон ваших войск, чтобы получить преимущество над вашим противником. Умело используйте разнообразные навыки, классы (виды войск) и снаряжение, чтобы атаковать врага и выполнить свою миссию. Реалистичные батальные сцены в стиле «диорамы». Природная среда и культура острова Дьюфилд в сочетании с уникальной текстурой «диорамы» создают четкую и красивую визуальную эстетику.

Посмотрите более часа геймплея ниже (с 9:45 до 1:22:18).