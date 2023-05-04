Discord заставляет всех пользователей выбирать новое имя пользователя

Discord удаляет четырехзначный тег, который он ставит после своих имен пользователей, потому что это упрощает связь с другими пользователями. нравиться Упоминается в сообщении в блоге DiscordЭто изменение заставит большинство пользователей изменить свои имена пользователей, поскольку в Discord больше не будет четырехзначного тега, который отличает человека с таким же именем пользователя от другого.

Вместо добавления уникального четырехзначного числа к вашему имени пользователя теперь оно будет Уникальное буквенно-цифровое имя пользователя со знаком «@» перед ним. Вы также сможете выбрать неуникальное отображаемое имя, которое может включать специальные символы, пробелы, смайлики и нелатинские символы, что делает платформу более похожей на другие основные социальные сети, такие как Twitter и Instagram. Это также делает его менее похожим на игровую платформу, с которой он начал свою жизнь, с суффиксами, аналогичными тем, которые используются такими сервисами, как Steam, Battle.net и Xbox.

К сожалению, этот процесс является подлым каждый В Discord ему нужно будет выбрать новое имя пользователя.

Согласно Discord, вы можете постепенно обновлять свое имя пользователя «в ближайшие недели», и платформа уведомит вас, когда вы сможете это сделать. Компания заявляет, что будет отдавать приоритет давним пользователям Discord, а это означает, что чем дольше вы используете Discord, тем быстрее вы сможете выбрать новое имя.

Кроме того, Discord отмечает, что ваше прежнее имя пользователя и уникальное имя пользователя будут продолжать функционировать как псевдоним после того, как он начнет сбрасывать свой числовой тег. Это означает, что ваши друзья все еще могут найти вас под вашим старым именем пользователя.

Хотя Discord говорит, что изначально он был запущен с целью позволить пользователям выбирать любое имя пользователя, которое они хотят, четырехзначные теги «в конечном итоге стали техническим долгом», который он не «адекватно решал», отмечая, что имена пользователей часто «слишком сложные или неоднозначные». .» Чтобы сохранить и поделиться с друзьями. READ Объявлен выпуск новой Lollipop Chainsaw 2023

«Мы понимаем, что это большое изменение», — написал в своем блоге соучредитель Discord Станислав Вишневский. «В этом процессе могут быть проблемы, и может быть трудно отказаться от «# 0001″, который так много значил для вас на протяжении многих лет. Мы сделаем все возможное, чтобы все прошло как можно более гладко».