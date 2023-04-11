EA Sports PGA Tour: волшебство Augusta и The Masters, но вам нужно практиковаться

Прошло десять лет с тех пор, как Национальное поле для гольфа Augusta было в видеоигре, и восемь лет с тех пор, как мы видели Сент-Эндрюс на консоли. Просто вернуться в эти места будет достаточно для самых заинтересованных фанатов. Тур EA Sports PGA — особенно после победы Джона Рама на Masters в минувшие выходные. Но игра теперь на PlayStation 5, ПК с Windows и Xbox Series X работает немного по-другому. Таким образом, им следует подумать о том, чтобы потратить некоторое время на то, чтобы узнать их поближе, прежде чем поглощать шведский стол из 30 направлений из «списка желаний».

Лучший способ сделать это? Честно говоря, это режим вызова. Гольф действительно не нужно сводить к задачам видеоигр размером с укус — это Он Небольшие испытания, 18 из которых составляют раунд. Но вскоре это стало проблемой EA Sports — торговая марка Electronic Arts. Тур PGAОтличительной чертой для меня, по крайней мере, в первую неделю, является то, как он сообщает мне, какие задачи эти курсы будут предвидеть позже в моем (очень глубоком) режиме карьеры. Я не был готов оценить или насладиться этим живым транспортным средством так сильно, как раньше, но в отсутствие учебного центра или руководства по видеоиграм я полностью рассчитывал на него, чтобы, как говорится, вернуться в качели. вещей.

Вызовы переносят игроков на один из 30 уровней игры и дают им три задания, воспроизводящие некоторые действия из реальной жизни — например, Лекси Томпсон, выздоравливающая на чемпионате LPGA 2019, или Франческо Молинари, выздоравливающий после восстановления на The Masters в том же году. Каждое испытание дает три звезды, а эти звезды дают опыт и бонусные очки, и в совокупности эти две звезды улучшают вашего созданного игрока в гольф или дают ему новые навыки и новую косметику. (Несмотря на то, что последний разблокируется через заметное меню внутриигрового магазина, важно отметить, что ничего, что влияет на игру юного игрока в гольф или улучшает его игру, нельзя купить за реальные деньги. Это все косметические предметы.)

Фото: EA Orlando/Electronic Arts

Фото: EA Orlando/Electronic Arts

Фото: EA Orlando/Electronic Arts

Фото: EA Orlando/Electronic Arts

Фото: EA Orlando/Electronic Arts

Фото: EA Orlando/Electronic Arts

Фото: EA Orlando/Electronic Arts

Фото: EA Orlando/Electronic Arts

Фото: EA Orlando/Electronic Arts

Фото: EA Orlando/Electronic Arts

Фото: EA Orlando/Electronic Arts

Фото: EA Orlando/Electronic Arts

Фото: EA Orlando/Electronic Arts

Вам также не нужно выполнять все три обязательства для испытания в одном и том же игровом процессе; Вот что я имел в виду, когда говорил о задачах, поддерживающих повторные попытки. Если задача состоит, например, в том, чтобы сделать грин на всех четырех лунках (то есть равномерно приземлиться на грин минус два удара) и сделать бёрди на двух из них, вы можете сосредоточиться на том, чтобы придерживаться грина в одной игре и получать птички на другом.

Это не значит, что задачи несложные. Потребовалось несколько часов, чтобы очистить моменты четверга и пятницы от мастеров этого года. Частично это было из-за моего незнания элементов управления этой игрой спустя восемь лет после последней игры в гольф EA Sports. Но отчасти это также связано с тем, что поверхности и расположение мяча более реалистичны и, следовательно, более трудны для игры — что, в конце концов, должно быть целью симуляции.

Проблемы быстро устанавливаются Тур EA Sports PGAМоя фирменная статья — познакомьте меня с задачами, которые эти курсы предвидят позже в моей карьерной ситуации.





Зеленый № 15 в Augusta National — извините, что продолжаю возвращаться к этому курсу, но я чувствую, что многие люди играют в него прямо сейчас — это реальная проблема, печально известная для профессионалов Тура. Он определенно в пределах досягаемости для выстрела в Стервятника. В предыдущих играх мне никогда не приходилось беспокоиться о том, что я наеду на грин или заставлю долго восстанавливаться перед водной преградой. Теперь я это делаю, что делает решение лечь в 15 и подойти к грину короче, что гораздо более значимо. Теперь я знаю больше о том, что Чип Пик имел в виду В Мастерс 1993 г.

Тур EA Sports PGA когда-либо щедро иллюстрированный; Это самая сильная особенность симулятора гольфа, для полного понимания которой нужно много играть и переигрывать. Лучший способ увидеть 30 вращений на диске — это еще раз сыграть с размером укуса, который предлагает режим Challenges. На некоторых полях, таких как Pebble Beach, Augusta или TPC Sawgrass, я жду, чтобы сыграть там свой первый полный раунд, чтобы это стало событием в карьерном календаре игрока, которого я создал. Конечно, я хочу, чтобы они вышли подготовленными и не ставили себя в неловкое положение, поэтому эти разминки — хороший способ сохранить эту личную традицию в неприкосновенности, но при этом пригласить талантливого виртуального игрока в гольф.

Фото: EA Orlando/Electronic Arts

Функции, которые служат игроку в гольф, немного неравномерны. Несмотря на то, что есть много разблокируемых косметических средств и предметов (и обещано больше), которые можно экипировать, сам создатель персонажа довольно строгий. Представлены разные расы и многие национальности, но не ожидайте, что они будут слишком похожи на вас, так как лица взяты из стандартных слепков. Это давняя слабость игр EA Sports, особенно по сравнению с их современниками. Однако в Карьере есть возможность играть в ИИ-пары, что хоть и требует много времени, но доступно для тех, кто предпочитает полноценный спортивный опыт (вроде меня). А для тех, кто действительно хочет окунуться в захватывающую карьеру, вы можете начать все сначала в качестве любителя, включая недавно созданный женский любитель Augusta National (2019). Это опыт, который я с нетерпением жду воссоздания в течение следующих десятков (если не 100) часов, которые я могу посвятить игре.

Для многих это точка продажи Тур EA Sports PGA это просто возможность играть на этих курсах в видеоигре; Это кажется сдержанным, но для его честной доставки требуется много усилий, и разработчики EA Sports по-прежнему превосходят мои ожидания. Презентация трансляции, поддерживающая эти хиты, четкая и настороженная, и она сияет небольшими штрихами, такими как прогулка по Сарацинскому мосту на той 15-й лунке, которая доставляет мне столько хлопот. Как вернувшиеся игроки, так и новые игроки должны ожидать, что потратят много времени на работу над своей игрой, прежде чем они смогут уверенно играть в таких играх, как Pebble Beach или Whistling Straits. Но это неотъемлемая часть сложности и привлекательности гольфа.

Тур EA Sports PGA Игра была запущена 7 апреля на PlayStation 5, ПК с Windows и Xbox Series X. Обзор игры на PlayStation 5 был проверен с использованием кода предварительной загрузки, предоставленного Electronic Arts. Vox Media имеет партнерские отношения. Это не влияет на редакционный контент, хотя Vox Media может получать комиссионные за продукты, приобретенные по партнерским ссылкам. Ты можешь найти Дополнительная информация об этической политике Polygon здесь .

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