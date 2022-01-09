Elden Ring обогнала Dying Light 2 и стала самой любимой игрой в Steam • Eurogamer.net

Elden Ring в настоящее время является самой любимой игрой Steam в Steam.

Долгожданная компьютерная ролевая игра, которую создатель «Игры престолов» Джордж Р. Мартин помог построить миру, в начале этой недели обыграла Dying Light 2: Stay Human от Techland и заняла первое место. Самая разыскиваемая игра в Steam.

Хотя Valve перестала предоставлять точные цифры для подтверждения списка, БД SteamГрафик, который иногда может отличаться от собственных показателей Valve, также утверждает то же самое.

Dying Light 2 заняла первое место в списке самых любимых игр Steam в 2021 году, сменив Cyperpunk 2077 в конце 2020 года. Elden Ring впервые возглавила список.

Для тех, кому интересно, Party Animals является третьей игрой в списке самых желаемых на момент написания статьи, за ней следуют God of War и Hollow Knight: Silksong соответственно.

Накануне из первой десятки выпадают Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, Stalker 2: Heart of Chernobyl, Starfield и Frostpunk 2.

ICYMI, подробности о новой, еще не анонсированной партии от From Software Armored Core вчера появился в сети После того, как поклонник From Software получил опрос потребителей непосредственно от разработчика, в котором были представлены подробности сюжета, восемь скриншотов и даже два видео о необъявленном продолжении. Затем, сегодня утром, Система создания персонажей Elden Ring просочилась в сеть.

Elden Ring в настоящее время планируется выпустить на PlayStation, Xbox и ПК 25 февраля, после задержка на 1 месяц. Айфе получил 17-минутный тур за закрытыми дверями Из ее огромного взаимосвязанного мира в конце прошлого года.