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Everts помогает Первому каналу России перейти на IP | Ежедневные новости

16 июля, 2021
Muhammad

Система используется для трансляции 12 новостных, спортивных и развлекательных каналов для более чем 250 миллионов зрителей по всему миру.

С новой настройкой Первый канал стал первой вещательной компанией в России, внедрившей SMPTE ST-2110.

За последние четыре года технический центр «Останкино» перевел свою техническую инфраструктуру на IP с использованием технологии и оборудования Evertz SDVN. Продолжение применения этого подхода к маршрутизации и передаче видео / аудиопотоков было одной из причин, по которой Первый канал решил модернизировать свои средства воспроизведения. К другим факторам относятся удвоение количества транслируемых каналов с шести до 12, желание перейти на технологию “канал в коробке” для эфирного программирования и необходимость улучшить соответствие требованиям к выходному формату провайдеров спутникового и кабельного телевидения. . Первый канал также хотел улучшить интеграцию операционной системы с бизнес-приложениями и максимально использовать сложные графические возможности.

Системный интегратор ОКНО-ТВ и его сервисная компания Telerent работали с Evertz над реализацией этого проекта. Был рассмотрен ряд поставщиков, но решение использовать технологию Evertz было принято на основе предыдущего положительного опыта работы с компанией, – говорит Дмитрий Шейкин, инженер проекта ОКНО-ТВ и технический директор Telerent.

Он сказал: «Первый канал и Everts ранее сотрудничали, чтобы установить специальный канал 4K с Dolby Atmos, который был разработан для освещения телетрансляций чемпионата мира по футболу FIFA 2018».

«Серьезные изменения в нашем игровом центре – это не то, что мы делаем часто, поэтому мы хотели убедиться, что это хорошее вложение», – сказал Игорь Ядкин, заместитель начальника технического отдела Первого канала. «Теперь мы являемся первым телеведущим в Россия приняла SMPTE ST-2110 (IP) и модернизировала распространение и вещание наших каналов, установив программно-управляемый и адаптируемый рабочий процесс ».

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Система Evertz Mediator, установленная в Останкино, включает 29 встроенных исполнительных механизмов прямого действия (ОРТ). 14 лог-серверов медиа-клиента ОРТ; Два сервера-генератора прокси Render-X; Усовершенствованная многоузловая виртуальная среда, в которой размещены ядро ​​брокера и компьютерные узлы; 15 рабочих станций Vue Cube и два кластера хранения Isilon (основной и резервный), каждый с девятью узлами.

Для IP-инфраструктуры ОКНО-ТВ установило два маршрутизатора Evertz EXE (главный и резервный) с Magnum SDVN и клиентскими хост-серверами. Маршрутизатор EQX также установлен с Magnum для поглощения.

Другие компоненты включают инструменты мониторинга, такие как VistaLINK PRO с графикой для системы управления сетью и inSITE для анализа данных в реальном времени; Четыре маршрутизатора Tally TR4800E; Две из систем 5700MSC-IP имеют основные часы и ведущие часы видеосигнала; 5601AC02 Автоматическое переключение и набор рамок с модульными изделиями, включая трансформаторы, усилители и инфраструктурное оборудование.

Ядыкин добавил: «Новая операционная система была создана для каналов часовых поясов нашего первого канала, из которых 12 каналов, каждый из которых генерирует сигналы SD и HD одновременно. Раньше некоторые часовые пояса удваивались, но когда мы изменили систему, мы добавили еще пять зон каждый час, чтобы каждая зона имела собственное воспроизведение. Теперь у нас есть полный излишек, с отдельными стойками и оборудованием для каждого канала, плюс две штуки ».

Переход на новую технологию потребовал переподготовки более 200 человек, в обязанности которых входило поглощение и архивирование, а также эксплуатация. «Поначалу было трудно освоить новую систему, но как только сотрудники поняли ее возможности, они были довольны тем, чего она могла достичь», – пояснил Чикин. «Изюминкой является полный контроль над отладкой и редактированием по воздуху с помощью современного HTML5. веб-клиент. В клиентском приложении системы Automation пользователи теперь могут планировать и просматривать версию вещательных программ в низком разрешении с разрешением вплоть до кадра ».

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Роберт Питер, вице-президент по международным операциям компании Evertz, сказал: «Проект« Первый канал »стал для всех сложной кривой обучения, и мы рады, что это тесное сотрудничество позволило нам удовлетворить потребности наших клиентов. узнайте, что наша брокерская система была так хорошо принята Broadcaster World, известной своими очень высокими техническими стандартами ».

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