Exoprimal вышла в июле, как и Game Pass в первый день

Игра Exoprimal от Capcom в жанре Dino Service выйдет 14 июля, включая первый день Game Pass.

Также будет открытое бета-тестирование с 17 по 19 марта, включая кросс-платформенный подбор игроков для Xbox, PlayStation и ПК.

Эта новость была опубликована в последней прямой трансляции Capcom Spotlight вместе с новыми подробностями о Survival Pass.

Exoprimal — дата выхода трейлера

Survival Pass включает в себя как бесплатный уровень, так и премиум-уровень, где игроки могут зарабатывать очки опыта, чтобы получать награды. Премиум-уровень будет иметь доступ к 19 скинам экзокостюмов и 10 скинам оружия.

Неясно, сколько будет стоить Premium Tier Survival Pass, хотя он включен в Deluxe Edition игры.

Между тем, открытое бета-тестирование позволит игрокам испытать Dino Survival, основной режим игры, в котором игроки объединяются, чтобы побеждать волны надвигающихся ползающих монстров.

Он будет доступен на всех платформах в марте, а полный релиз состоится в июле. Игра доступна только онлайн и требует Capcom ID для игры.

Exoprimal впервые был показан в Capcom Spotlight в марте 2022 года, но теперь у нас есть больше подробностей, поскольку он приближается к выпуску.

Мы не стали долго ждать, чтобы выяснить, что же такое Strtovator и почему он потерпел неудачу.