Facebook уже много лет знает, что оценки охвата рекламы основаны на “ неверных данных ”, но воздерживается от реформ, связанных с влиянием на доход, согласно материалам суда – TechCrunch

Некоторые другие внутренние электронные письма, которые Facebook действительно не хочет, чтобы вы видели: оказалось, что в 2017 году главный операционный директор Шерилл Сандберг уже много лет знала о проблемах с бесплатным инструментом планирования рекламы компании, чтобы маркетологи могли показать оценки того, сколько людей Кампании набирают силу. Его платформа прибывает, согласно недавно запечатанным судебным документам.

Документ также показывает, что менеджер по продукту Facebook по инструменту Potential Access предупредил, что компания генерирует доход, который «никогда не должен» быть получен из «ошибочных данных».

Раскрытые документы относятся к групповому иску в США, поданному в 2018 году, в котором утверждалось, что Facebook обманул рекламодателей, намеренно включив поддельные и дублирующиеся учетные записи в свой «потенциальный охват».

Facebook отрицает это утверждение, но признает проблемы с точностью своей метрики «потенциального охвата» с 2016 года – и изменил свой способ работы в 2019 году.

Между тем, стороны обвинили Facebook в том, что он продолжает искажать охват рекламы в своих жалобах за 2018 год.

Документы, удерживаемые в иске, Об этом сообщает Wall Street Journal В прошлом году он включал в себя неловкие детали, которые сотрудник Facebook спросил: «Как долго мы можем избавиться от завышенной оценки охвата?»

Но часть файлов, касающихся Сэндберга и других директоров Facebook, была отредактирована.

Недавно опубликованные документы из судебного процесса, которые мы рассмотрели, показывают, что осенью 2017 года «Сандберг призналась во внутреннем электронном письме, о котором она знала о проблемах доступности в течение многих лет».

Это также показывает, что Facebook неоднократно отклонял внутренние предложения по устранению проблемы поддельных и дублирующих учетных записей, которые завышают оценки, которые его платформа показала рекламодателям в отношении количества людей, которые могут видеть их рекламу, – ссылаясь на влияние на доход как на причину, чтобы не предпринимать никаких действий.

В начале 2018 года Facebook подсчитал, что удаление дублирующихся учетных записей приведет к сокращению потенциального доступа на 10%, в зависимости от незапечатанного депозита. Руководство Facebook отклонило предложение сотрудника изменить язык, который инструмент показал рекламодателям, и отказалось заменить слова «люди» и «охват» на (более точный) термин «учетные записи» – на том основании, что «на основе людей» маркетинг был стержнем ценностного предложения Facebook ».

Документ также показывает, что менеджер по продукту “потенциального доступа” Ярон Фидлер предложил исправить инструмент, который уменьшит его количество. Его предложение было отклонено руководством Facebook на том основании, что оно окажет «значительное» влияние на доходы компании. Фидлер ответил: «Это доходы, которых нам никогда не приходилось получать из-за того, что они основывались на неверных данных. “

В 2016 году, когда Facebook опубликовал Обновление показателей – После нескольких недель публичного раскрытия завышенного среднего времени просмотра видео, поскольку он пытался восстановить доверие рекламодателей к своим инструментам отчетности, технический гигант также объявил о новом канале «Регулярная информация об улучшении показателей», который называется Весы для вашей информации.

Именно здесь я сделала вышеупомянутое расплывчатое раскрытие проблем точности с «потенциальным охватом» – затем она написала, что это «улучшает нашу методологию выборки и экстраполяции размеров потенциальной аудитории», чтобы помочь обеспечить более точную оценку конкретных целевых аудиторий для лучшего расчета аудитории на нескольких платформах (Facebook, Instagram и Audience Network) ”.

«В большинстве случаев рекламодатели должны ожидать менее 10% изменения (увеличения или уменьшения) объема аудитории, отображаемого в инструменте», – добавила она тогда.

Однако декабрь 2016 г. Сообщение блога Он не вдавался в подробности о характере решения проблем, которые, по мнению Facebook, нуждались в улучшении – читайте больше как еще один классический слайд из Facebook PR-кризис.

Между тем, в коллективном иске утверждается, что вместо принятия внутренних предложений по устранению проблем с точностью, связанных с «потенциальным доступом», Facebook вместо этого «разработал тезисы, которые расходятся с истиной».

Технологический гигант объявил о некоторых изменениях в своем рекламном инструменте Март 2019 г. – Когда я упомянул, что потенциальный предполагаемый охват кампании рекламодателя «теперь основан на количестве людей, которые просмотрели рекламу продукта Facebook за последние 30 дней и соответствуют критериям для желаемой аудитории и позиции» (по сравнению с оценками которые ранее были основаны на «людях, которые были активными пользователями за последние 30 дней»).

Но стороны утверждают, что изменения, внесенные в инструмент, которые показывают признание рекламодателям, когда они начали создавать кампанию – и, следовательно, когда они решают / думают / сколько денег будет потрачено на Facebook, – не решают проблему полностью. соответствовать потенциальной аудитории людей, которые могут увидеть рекламу. На Facebook.

Отчет аналитика снова 2017 г. Он показал, что рекламная платформа Facebook заявила, что охватила миллионы пользователей из определенных возрастных групп в Соединенных Штатах, чем официальные данные переписи, указанные в стране.

В то время компания заявила, что ее оценки доступа к аудитории «основаны на ряде факторов, включая поведение пользователей Facebook, демографические данные пользователей, данные о местоположении с устройств и другие факторы», согласно Wall Street Journal, И заявил, что они «не предназначены для соответствия оценкам населения или переписи». Затем Facebook добавил, что «всегда улучшает наши оценки».

Когда его спросили о последней партии неопечатанных судебных документов, связанных с иском, в том числе о том, что менеджер по операциям Facebook сообщал сотрудникам, что она знала «проблемы» с рекламным инструментом «в течение многих лет» с осени 2017 года, – Facebook отправил нам это Заявление с атрибуцией Официальный представитель: «Эти обвинения безосновательны, и мы будем активно защищаться».

Проблемы с показателями рекламы в самоотчетах – частая тема на Facebook.

В прошлом году технический гигант выявил еще одну проблему на этом фронте, заявив, что в его рекламном инструменте «Uptake Conversion» есть ошибка в коде, что означает, что он неправильно рассчитал количество продаж, полученных в результате показов рекламы, для ряда рекламодателей.

Эта «техническая проблема» во внутренних расчетах Facebook эффективности сторонних рекламных кампаний означает, что рекламодатели видели искаженные данные, которые они, возможно, использовали для определения, сколько потратить на его платформу.