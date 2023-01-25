Factbox: Россия осуждает решение немецких танков, Украина «искренне благодарна»

25 января (Рейтер) — Германия направит в Украину танки Panther 2 и одобрит их реэкспорт из союзных стран, заявил в среду официальный представитель правительства Германии Штеффен Хепштрайт. В качестве доказательства того, что Запад эскалирует войну, Россия направила Украине тяжелое вооружение.

Вот первая международная реакция:

Россия

Посольство России в Германии заявило, что решение Берлина было отказом от «своей исторической ответственности перед Россией», вытекающей из преступлений нацистов во Второй мировой войне. Это решение выводит конфликт на новый уровень, говорится в заявлении посольства.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что решение Германии подтверждает то, что она назвала «преднамеренной войной» против Москвы.

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «искренне благодарен» Германии и президенту Олафу Шольцу за «важное и своевременное» решение Берлина о поставке Киеву боевых танков.

Зеленский сделал заявление в приложении для обмена сообщениями Telegram после телефонного разговора с канцлером Германии.

«Большое спасибо канцлеру и всем нашим друзьям в Германии», — написал он.

Америка

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в среду, что разговаривал со своим коллегой, министром обороны США Ллойдом Остином, и пообещал, что хорошие новости будут объявлены в ближайшее время.

Резников сказал, что они обсудили «дальнейшее укрепление (вооруженных сил Украины), включая поставки танков и техническое обслуживание нового оружия».

Президент США Джо Байден выступит в полдень (17:00 по Гринвичу) с заявлением о продолжающейся поддержке США Украины, сообщил Белый дом в среду.

В Кремле заявили, что боевые танки Abrams, доставленные на Украину США, «сгорят», отклонив предложенные поставки как дорогостоящую глупость.

НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал решение Германии, заявив в интервью изданию WELT, что они помогут Украине победить Россию.

«В критический момент войны с Россией эти танки помогут Украине защитить себя, победить и выстоять как независимая страна», — сказал он.

Британия

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил в среду, что Германия приняла «правильное решение».

«Правильное решение для союзников и друзей по НАТО отправить в Украину основные боевые танки. Вместе с Challenger 2 они укрепят обороноспособность Украины», — написал Сунак в Twitter. «Вместе мы наращиваем наши усилия, чтобы Украина выиграла эту войну и добилась прочного мира».

Франция

Президент Франции приветствовал решение Берлина направить танки в Украину и разрешил сделать то же самое другим государствам.

«Франция приветствует решение Германии о расширении и расширении поддержки, которую мы предоставили для поставки AMX10 RC», — говорится в заявлении Elysee, добавив, что легкая боевая машина французского производства Paris нацелена на отправку в Украину. .

Польша

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца в среду.

«Спасибо, @Bundeskanzler Олаф Шольц», — написал он в Twitter. «Решение об отправке «Леопардов» в Украину — большой шаг к тому, чтобы остановить Россию».

Финляндия

Министр обороны Финляндии Микко Савола заявил в среду, что его страна примет участие в группе стран, отправляющих танки в Украину, хотя объем этого вклада будет ограниченным.

«Сейчас развивается международное сотрудничество по отправке леопардов в Украину, в котором примет участие Финляндия», — сказал Савола журналистам.

Нидерланды

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Нидерланды готовы поставить танки Украине в случае необходимости.

«Если поможет вклад Нидерландов, мы готовы это сделать», — сказал Рютте голландской телекомпании RTL.

Испания

Министр обороны Маргарита Роблес заявила, что Испания готова поставить Украине 2 танка Leopard.

Составитель Ник МакФи; Монтаж Кевина Лиффи

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