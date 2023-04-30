FG оплатит визовый сбор в Египет для нигерийцев, оказавшихся в затруднительном положении

Председатель комитета нигерийской диаспоры Абеке Дабири-Эрева заявил в субботу, что миссия в Египте принимает меры для оплаты визовых сборов для нигерийцев, застрявших на границах страны.

В пятницу федеральное правительство призвало соответствующие власти вдоль прилегающих границ Судана создать гуманитарные условия для примерно 7000 граждан, включая нигерийцев, чтобы они имели неограниченный доступ к различным пунктам назначения.

Дабири-Эрива, который позвонил, сказал, что гражданам не разрешалось пересекать границу с Египтом с момента их прибытия в четверг вечером.

Однако, сообщая обновленную информацию о нигерийцах, застрявших на границе с Египтом, Дабири-Эрева сказал: «Миссия приняла меры к оплате 9 долларов на человека и 25 долларов за визу. В самом Египте нельзя путешествовать из одного региона в другой без разрешение на выезд. Мы ожидаем, что CI30 взлетит через час. NAF готовится вылететь с едой и т. д. в Асуан».

Между тем, наш репортер считает, что правительства некоторых штатов в субботу эвакуировали своих коренных жителей или тех, кого они спонсируют.

Наш корреспондент предполагает, что Борно, Джигава и Кадуна приехали за своими коренными жителями.

«Да, правительства штатов Кадуна и Джигава сегодня эвакуировали своих студентов», — подтвердил президент нигерийского сообщества (Форум старейшин) в Судане доктор Хашем Нала Аллах.

«Правительство Кадуны перевело своих студентов и ушло сегодня», — сказал другой студент, Абдулла Аниабуга.

Однако те, кого не эвакуировали, выразили разочарование, поскольку в воскресенье истекает срок прекращения огня.

Посольство Нигерии в Судане заявило в пятницу, что вторая партия эвакуации нигерийцев, застрявших в Хартуме, в Египет начнется в субботу. Об этом говорится в заявлении, подписанном временным поверенным в делах г-ном Ярко.

В беседе с нашим корреспондентом в субботу глава Ассоциации студенческого союза йоруба в Судане Мубарак Ахмед сообщил, что сотрудники посольства утверждают, что ждут ультиматума из-за отсутствия средств, добавив, что студенты собрались в университете. ранее в тот же день и ждали решения их бедственного положения, которое оказалось безуспешным.

Ахмед добавил: «Мы здесь с пяти утра. Мы устали сидеть в автобусе с утра. До сих пор автобусы не двигались. Водители утверждали, что не получили зарплату».

В посольстве сказали, что денег нет. Ждали оповещения. Мы встретились сегодня утром в университете Аль-Рази в Аль-Азхари в Хартуме».

Как заявил Аль-Амин Ахмед, президент Ассоциации студентов штата Насарава, Судан: «Мы устали от этой ситуации. Мы были очень счастливы, когда увидели эти автобусы. Каждое утро мы все садились в автобус, но через несколько часов ,мы вышли.У нас было достаточно автобусов в разных университетах.Но водители отказывались двигаться,так как утверждали,что им не заплатили.Правительство Нигерии играет с этим прекращением огня.К воскресенью все будет кончено.Интересно,что будет с некоторые из нас здесь».