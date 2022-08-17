FIFA 23 случайно продали за 6 центов — и EA будет уважать это

EA случайно разместила FIFA 23 Ultimate Edition за 99,99 долларов за шесть центов в магазине Indian Epic Games Store, и издатель уплатит цену тем, кто купил ее достаточно быстро.
Как я уже заметил компьютерные игрыошибка, которая привела к скидке 99,98% на невыпущенную игру, была быстро устранена, но не раньше, чем многие люди смогли ее купить и Поделитесь своей радостью в Twitter.
Принимая это во внимание, EA отправила электронное письмо каждому пользователю Epic Games Store, который сделал это, и признала свою роковую ошибку, прежде чем подтвердить, что они не будут запрашивать правильную сумму.
Ю!! Спасибо Встроить твит ! ❤️
Купите FIFA 23 Ultimate Edition менее чем за доллар! 😂❤️ #ФИФА 23 pic.twitter.com/4WvdSvagIu
— Мойн Хасан (@moin___hasan) 20 июля 2022 г.
«Несколько недель назад мы забили для себя довольно впечатляющую цель, когда непреднамеренно предложили предварительную покупку FIFA 23 в магазине Epic Games по неправильной цене», — говорится в электронном письме. «Это была наша вина, и мы хотели, чтобы вы знали, что мы учтем все предыдущие покупки, сделанные по этой цене».
Хотя сейчас она вернулась к норме, значительное падение цен совпадает с важным выпуском давней футбольной франшизы. FIFA 23 будет его последним названием, поскольку EA решила не выплачивать 250 миллионов долларов в год и вместо этого начнет все сначала в 2023 году как EA Sports FC.
Кроме того, она впервые в истории франшизы получит награду FIFA International Cover Player, а звезда «Челси» Сэм Керр присоединится к Кайлиану Мбаппе из «ПСЖ» в Ultimate Edition. Этот шаг знаменует собой первое добавление женских клубов в FIFA, все из которых доступны для игры, когда игра выйдет 30 сентября.
Райан Динсдейл — переводчик-фрилансер в IGN. Он будет говорить о Ведьмаке весь день.
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