FIFA 23 случайно продали за 6 центов — и EA будет уважать это

EA случайно разместила FIFA 23 Ultimate Edition за 99,99 долларов за шесть центов в магазине Indian Epic Games Store, и издатель уплатит цену тем, кто купил ее достаточно быстро.

Как я уже заметил компьютерные игрыошибка, которая привела к скидке 99,98% на невыпущенную игру, была быстро устранена, но не раньше, чем многие люди смогли ее купить и Поделитесь своей радостью в Twitter.

Принимая это во внимание, EA отправила электронное письмо каждому пользователю Epic Games Store, который сделал это, и признала свою роковую ошибку, прежде чем подтвердить, что они не будут запрашивать правильную сумму.

«Несколько недель назад мы забили для себя довольно впечатляющую цель, когда непреднамеренно предложили предварительную покупку FIFA 23 в магазине Epic Games по неправильной цене», — говорится в электронном письме. «Это была наша вина, и мы хотели, чтобы вы знали, что мы учтем все предыдущие покупки, сделанные по этой цене».

Хотя сейчас она вернулась к норме, значительное падение цен совпадает с важным выпуском давней футбольной франшизы. FIFA 23 будет его последним названием, поскольку EA решила не выплачивать 250 миллионов долларов в год и вместо этого начнет все сначала в 2023 году как EA Sports FC.

Кроме того, она впервые в истории франшизы получит награду FIFA International Cover Player, а звезда «Челси» Сэм Керр присоединится к Кайлиану Мбаппе из «ПСЖ» в Ultimate Edition. Этот шаг знаменует собой первое добавление женских клубов в FIFA, все из которых доступны для игры, когда игра выйдет 30 сентября.

Райан Динсдейл — переводчик-фрилансер в IGN. Он будет говорить о Ведьмаке весь день.