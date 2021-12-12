Final Fantasy VII Remake также предлагает цены на игры следующего поколения для ПК

Final Fantasy VII Remake Наконец, на ПК 16 декабря, где Объявлено во время церемонии награждения Game Awards. Это отличная новость, но есть одна загвоздка: Square Enix продает ее по цене консоли следующего поколения в 65 фунтов стерлингов / 70 долларов США / 80 евро.

Возможно, это не удивительно. Версия FFVII Remake, выходящая на ПК, — это версия «Intergrade», созданная для PlayStation 5, с большей визуальной полировкой и режимом изображения. Было давление, чтобы поднять цену на игры для PlayStation 5 с предыдущего стандарта в 60 долларов, а версия Intergrade — и другие консольные эксклюзивы, такие как Returnal — стоят 70 долларов на консоли.

Однако до сих пор издатели, продающие консольные игры следующего поколения по цене 70 долларов, продолжали продавать версии для ПК по цене 60 долларов. Call Of Duty: Vanguard, например, на ПК на 10 долларов дешевле, чем на консолях. Square Enix первой изменила это, и не только FFVII Remake Intergrade Epic Эксклюзив. Новый экшн Forspoken выйдет в мае 2022 года. Котируется в Steam по той же цене. Обе игры также имеют более дорогие «роскошные издания», включающие DLC и другие косметические предметы.

По сравнению с другими видами развлечений, видеоигры имеют очень хорошее соотношение цены и продолжительности. Такой расчет предполагает, что вы будете играть в каждую купленную игру до конца, и я знаю, что, по крайней мере, для меня это не так. Есть хороший шанс, что я поиграю в FFVII шесть часов, проведу с ней время и больше никогда не вернусь. В таких условиях невозможно оправдать затраты.

В то же время игры недолго остаются по цене запуска, существует множество новых игр, выпускаемых по гораздо более низким ценам, а рост числа подписных услуг, таких как PC Game Pass, увеличивает количество доступных игр. Я нахожусь в двойственном отношении: я не могу представить, чтобы заплатить 65 фунтов стерлингов / 70 долларов за игру для ПК, но я не думаю, что мне когда-нибудь придется это делать.