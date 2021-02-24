Firefox 86 предлагает несколько функций «Картинка в картинке», «Полная защита файлов cookie».

Я установил Firefox 86 на свою рабочую станцию ​​Ubuntu со Snap, чтобы случайно не испортить конфигурацию моей рабочей системы. Джим Солтер

Хотя Firefox 86 загружается по умолчанию для Mozilla, Snap Store еще не догнал его. я нуждался в мгновенное обновление Firefox –channel = Active / Filter Чтобы получить сборку 86. Джим Солтер

Вчера был выпущен Mozilla Firefox 86, который теперь доступен для загрузки и установки для всех основных операционных систем, включая Самец внешне. Наряду с обычным раундом исправлений ошибок и внутренних обновлений, новый дизайн предлагает две важные функции – множественную поддержку просмотра видео «картинка в картинке» и (необязательно) более строгое разделение файлов cookie, которое представляет собой Mozilla Brands. Полная защита файлов cookie.

Совершите экскурсию по Firefox 86

Firefox 86 стал по умолчанию Скачать На mozilla.org во вторник, но как пользователь Ubuntu 20.04 я не хотел просто покидать управляемые репозитории Canonical, чтобы протестировать новую версию. Это один из сценариев, которые Стабилизирует Действительно превосходно – предоставляет вам версию приложения в контейнере, может быть легко установлен, но гарантирует, что ваша «настоящая» операционная система не испортится.

Как оказалось, канал угонщика Firefox не получил сообщение о том, что версия 86 является новой настройкой по умолчанию – file latest/default Snap 85 все еще находится в разработке. Чтобы получить новую версию, мне понадобился этот snap refresh firefox --channel=latest/candidate .

Когда новая версия была установлена ​​немедленно, следующим шагом было ее запуск и запуск – что могло быть намного проще. Снимок создает отдельный значок Firefox в средстве запуска Ubuntu, но я не знаю, как легко отличить значок системы. firefox И новый инструмент для установки firefox . После некоторого разочарования, вызванного ошибкой и отказом, я, наконец, сбросил его на станцию ​​и запустил напрямую, выполнив команду всего пути /snap/firefox/current/firefox .

Несколько изображений в режиме изображения

Mozilla представила режим PiP в Firefox 71. При наведении указателя мыши на видео, воспроизводимое в браузере, появляется элемент управления, позволяющий выделить видео в отдельное окно. Джим Солтер

Отдельные видеоокна PiP минимальны, без границ, внешних элементов управления или прочего мусора, занимающего ценное пространство на экране. Джим Солтер

Наведение указателя мыши на отдельное окно видео PiP предоставляет три элемента управления в окне: переключатель воспроизведения / паузы, кнопку повторного подключения, которая возвращает видео на исходную вкладку, и обычный значок X, чтобы закрыть его мгновенно. Джим Солтер

Пока вы оставляете только основные вкладки существующих окон PiP, вы можете продолжать отделять дополнительные видео от дополнительных вкладок. Джим Солтер

В декабре 2019 года Firefox представил режим «Картинка в картинке» – дополнительный элемент управления наложением для встроенных в браузер видео, который позволяет пользователю отделить видео от браузера. После разделения видео вообще не имеет окна любого типа – без заголовка, минимума / максимума / закрытия и т. Д.

Реклама

Режим PiP позволяет пользователям, которые группируют свои окна – автоматически или вручную – просматривать указанное видео, занимая при этом минимальное пространство на экране.

Firefox 86 вводит концепцию нескольких одновременных состояний «картинка в картинке». Перед созданием 86-й вкладки нажатие элемента управления PiP на втором видео просто повторно подключило бы первое видео к исходной вкладке и отключило второе. Теперь у вас может быть столько отдельных плавающих видеоокон, сколько вам нужно – потенциально превращая любой экран во что-то, напоминающее экран охранного видеорегистратора.

Главное, что нужно знать о мульти-PiP, – это то, что исходные вкладки должны оставаться открытыми – если вы отойдете от исходной вкладки существующего окна PiP, само окно PiP также закроется. Как только я понял это, у меня не возникло затруднений окружить мое окно Firefox 86 пятью отдельными окнами, которые одновременно воспроизводят видео.

Полная защита файлов cookie

Короче говоря, полная защита файлов cookie – если Facebook (например) устанавливает файлы cookie из iframe, встроенного в открытую вкладку fuzzyslippers.com, он не сможет прочитать этот файл cookie из любого другого места.

Если вам нужна полная защита файлов cookie, вам необходимо установить строгий профиль расширенной защиты от отслеживания. Джим Солтер

Строгий ETP не включен по умолчанию, и Mozilla предупреждает, что некоторые сайты могут не работать в полной мере со строгим ETP и полной защитой файлов cookie. У нас не было проблем ни с одним из нескольких крупных сайтов. Джим Солтер

В декабре мы упомянул На передней панели Firefox 85 находится разделение кеша – схема, которая затрудняет третьим сторонам информацию о том, где вы были, а что не было в сети. Firefox 86 снова идет вперед со схемой, которую Mozilla называет «полной защитой файлов cookie».

Короче говоря, Total Cookie Protection ограничивает возможность третьих лиц отслеживать ваше перемещение по сети с помощью встроенных элементов, таких как скрипты или фреймы. Это предотвращает отслеживание файлов cookie от Facebook, Amazon и других. От Follow You в сети.

Теоретически файлы cookie уже существовали строго для каждого сайта, поэтому contoso.com не мог устанавливать или читать файлы cookie, принадлежащие facebook.com, и наоборот. Однако на практике, если contoso.com добровольно встраивает активные элементы Facebook на свой сайт, браузер пользователя рассматривает эти элементы как принадлежащие самому Facebook. Это означает, что Facebook может установить значение cookie при просмотре на contoso.com, а затем снова прочитать это значение позже, когда вы на самом деле находитесь на Facebook (или когда вы находитесь на других совершенно не связанных сайтах, которые также включают контент Facebook).

Реклама

Полная защита файлов cookie предотвращает эту ошибку, создавая отдельные файлы cookie на основе идентификатора URL, уже присутствующего в адресной строке. Если эта функция включена, сценарий Facebook, запущенный на contoso.com, по-прежнему может устанавливать и читать файл cookie Facebook, но этот файл cookie находится только в банке cookie contoso.com. Когда тот же пользователь просматривает facebook.com напрямую, Facebook не сможет позже прочитать, записать или даже обнаружить наличие файла cookie Facebook в банке cookie contoso.com или наоборот.

Это ни в коем случае не панацея от отслеживания – например, он ничего не делает для блокировки скриптов от Facebook, Amazon и других. Затем загружайте данные о своих веб-поездках на их сайты Особенно Серверы для вашего профиля есть. Но это, по крайней мере, не позволяет им использовать хранилище вашего компьютера, чтобы делать за них грязную работу.

Нет еще TCP

Если вы хотите включить полную защиту файлов cookie (и мы очень надеемся, что Mozilla выбрала имя, которое не было настроено для TCP), Вам нужно сначала установить для улучшенной защиты от отслеживания значение «Строгий профиль». Для этого щелкните значок щита слева от адресной строки (он появляется при просмотре любого реального веб-сайта и невидим на пустом экране новой вкладки) и щелкните «Параметры безопасности». Оттуда вы можете изменить свой профиль ETP со стандартного на строгий.

Total Cookie Protection имеет несколько исключений (по-видимому, с статическим шифрованием) для сторонних поставщиков услуг входа в систему – например, вход на YouTube с личной учетной записью Gmail по-прежнему позволяет посещать Gmail.com на другой вкладке для мгновенной загрузки нужного почтового ящика. Без необходимости входа в систему. снова отдельно.

Mozilla предупреждает, что строгий расширенный профиль отслеживания может полностью нарушить работу некоторых сайтов – и мы считаем, что Mozilla – но в нашем быстром тесте мы не обнаружили никаких проблем. У нас не было проблем с загрузкой и входом в Gmail, YouTube, Facebook, Twitter и многие другие крупные сайты.

Список изображений по Воздушный волкодав / Flickr